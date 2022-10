Schmerzhafte Heimpleite: Vilzing ringt TSV Buchbach nieder 18. Spieltag im Liveticker

„Wir brauchen diesen Heimsieg unbedingt“, sagte Buchbachs sportlicher Leiter Anton Bobenstetter vor dem Spiel. Am Ende siegte Vilzing. Der Ticker.

Vorbericht:

Buchbach - Der TSV Buchbach hat am Samstag um 14.00 Uhr den DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern zu Gast. Der Kultklub will im Kampf um den Klassenerhalt unbedingt den nächsten Dreier einfahren. Mit einem Sieg könnte die Thallinger-Elf endlich etwas Abstand auf die Abstiegsränge aufbauen. Im Live-Ticker gibt es die Antwort.