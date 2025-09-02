Schmerzhafte Derbyniederlage ⚽

Es wurde sich viel vorgenommen vor dem Derby. Konzentrierte Abwehrleistung und eine kreative Offensive haben waren die Vorgaben, welche größtenteils umgesetzt wurden. Leider konnten wir daraus in den ersten Minuten des Spiels wenig Kapital schöpfen. Und so kommt es im Fußball, wie es kommen muss. Man fängt sich hinten die Tore, wenn man sie vorne nicht macht. Nach zwei individuellen Fehlern nutzte die Spielgemeinschaft ihre zwei Chancen eiskalt, sodass wir mit einem 0:2 Rückstand die erste Hälfte beendeten. Bereits jetzt machte sich bei den Spielern Wut im Bauch breit, weil man wusste, dass man in diesem Spiel niemals mit 2:0 zurückliegen darf. Es galt nun, in der zweiten Halbzeit erneut zu zeigen, dass wir die Oberhand über das Spiel haben und dies dann auch in Tore ummünzen können. So sollte es auch kommen, als Jonas Hörig nach schönem Steckpass in der 57. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Es sollten weitere Großchancen folgen, wie z.B. ein Pfostenschuss von Christoph Knechtel in der 75. Minute, ehe Dominic Baum in der 81. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich schoss. Davon beflügelt, war nun die klare Devise, die Führung zu erzielen. In der 85. Minute machte uns allerdings Marcel Hartsch einen Strich durch die Rechnung, welcher nach Pingpong vor dem Strafraum den 3:2 Endstand zugunsten der Mörtitzer erzielte. Eine Niederlage die mehr als nur wehtut, da jedem heute bewusst war, dass 3 Punkte verdient gewesen wären.