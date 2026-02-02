Schmerzhafte "Deadline Day"-Abgänge für den ATSV Erlangen

Florian Markert (rechts) verlässt Erlangen. – Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner

Trotz zwischenzeitlichem Kreuzbandriss, der inzwischen vollständig auskuriert ist, zählt Florian Markert trotz seiner erst 20 Jahre schon seit Jahren zu den Stammspielern beim ATSV Erlangen. Zu Beginn des Jahres 2023 von der SpVgg Unterhaching zum mittelfränkischen Bayernligisten gewechselt, absolvierte der jüngere Markert-Bruder 47 Bayernliga-Spiele (5 Tore) in den vergangenen drei Jahren. Es werden die vorerst letzten sein. Denn der talentierte Mittelfeldspieler hat sich der SpVgg Bayreuth angeschlossen.

Der finanziell arg gebeutelte Regionalligist, der aus eben jenem Grund einige Abgänge verzeichnen musste, ist für Florian Markert die erste Station in der 4. Liga. Eine große Chancen für den jungen Kicker. Zudem verlässt Alikan Sahin den ATSV Erlangen. Erst im Sommer an die Paul-Gossen-Straße gewechselt, konnte der ehemalige Junioren-Bundesliga-Spieler der SpVgg Greuther Fürth lediglich acht Jokereinsätze verbuchen. Der Abwehrspieler probiert nun sein Glück bei der DJK Gebenbach - und trifft gleich im März in der Bayernliga Nord auf seinen alten Verein.

"Beide haben in ihrer Zeit beim ATSV Erlangen stets vollen Einsatz gezeigt und waren wichtige Stützen des Kaders", teilt der Erlanger Bayernligist auf seiner Facebook-Seite hinsichtlich der beiden kurzfristigen Abgänge mit. "Auch wenn sich unsere Wege nun trennen, blicken wir auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit zurück. Wir danken euch für euren Einsatz im rot-weisen Trikot und wünschen euch für eure private und sportliche Zukunft bei euren neuen Vereinen nur das Beste!"