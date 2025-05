Schmerzhafte Abgänge bei Wormatia Worms

Worms. Diese zwei Abgänge hätte der Oberligist VfR Wormatia Worms gerne vermieden. Und die zahlreichen Kommentare der Wormatia-Fans auf den sozialen Kanälen des Vereins unterstreichen das. „Das ist nicht gut”, „Das ist aber schade” und „Ganz schlecht” sind nur wenige von vielen Nachrichten-Posts, in denen die Abgänge von Torwart Luca Pedretti und Angreifer Erijon Shaqiri bedauert werden. Die Entscheidung des Duos die Nibelungenstadt im Sommer zu verlassen, gefällt den Wormsern, die am Samstag Aufstiegsaspirant FK Pirmasens empfangen (14 Uhr, EWR-Arena), ganz und gar nicht.

Beide Spieler genießen ein hohes Standing innerhalb des Vereins. Der 23-jährige Pedretti ist trotz seines jungen Alters bereits eine Konstante innerhalb des Teams und sollte, wenn es nach den sportlichen Entscheidern der Wormatia gegangen wäre, auch künftig einen Teil der Wormatia-Achse bilden. Doch Pedretti, im Sommer 2022 aus der U21 von Waldhof Mannheim an die Alzeyer Straße gewechselt, verfolgt andere Pläne. Wie der Verein mitteilt, hat der Schlussmann in dieser Woche eine Offerte des Wormser Vereins mit der Begründung abgelehnt, nach drei Jahren Wormatia eine neue Herausforderung suchen zu wollen.

Weit weniger überraschend kommt der Abgang von Angreifer Erijon Shaqiri, der im vergangenen Sommer von Regionalliga-Absteiger TuS Koblenz nach Worms gewechselt war. Spätestens nach dem Winter-Abgang von Stürmer Jan Dahlke und seiner „Versetzung” ins Sturmzentrum blühte Shaqiris auf. Neun Tore in zehn Ligaspielen in 2025 unterstreichen den Fakt, dass der Angreifer auf sich aufmerksam gemacht und für höhere Aufgaben empfohlen hat. Schon im ersten Halbjahr als die VfR-Mannschaft nicht performte und sich der 22-Jährige hauptsächlich auf dem Flügel abmühte, war Shaqiri einer der wenigen Wormatia-Lichtblicke gewesen. Noch vor wenigen Wochen hatte Aydin Ay, der Sportliche Leiter des VfR, betont, den Stürmer gerne halten zu wollen, aber davon auszugehen, dass sich Shaqiri mit seinen Leistungen ins Blickfeld einiger Regionalligisten gespielt habe. So ist es nun gekommen und der Angreifer möchte sich erneut in Liga vier beweisen.

Weitere Fragezeichen im Wormser Kader

Mit Luca Pedretti und Erijon Shaqiri verlassen nach Nik Rosenbaum (SG Hüffelsheim) zwei weitere absolut gesetzte Spieler den Verein, die mit ihren Leistungen in diesem Jahr maßgeblich am Aufschwung der Wormaten beteiligt waren. Die bisher verkündeten Abgänge von Julian Marquardt, Jamal Chinedu Willrich und Evzi Saiti dürfte der VfR besser auffangen können, als der dieser drei Führungsspieler. Auch der Verbleib von Vizekapitän und Abwehrtalent Ivan Smiljanic scheint nahezu ausgeschlossen. Und die Zukunft von Kapitän Sandro Loechelt? Die ist offiziell noch nicht geklärt. Eine gute Nachricht: Stammspieler Laurenz Graf hat seinen Vertrag bei der Wormatia verlängert.

Der Wunsch von Aydin Ay und Co, in diesem Sommer keinen XXL-Umbruch managen zu müssen, ist also wohl schon jetzt in weite Ferne gerückt. Den nun sechs Abgängen stehen bislang sechs Neuzugänge gegenüber (Malik Yerima, Luca Baderschneider, Leo Klein, Nico Jäger, Marc Nauth, Noah Maier). Auf den künftigen VfR-Trainer Anouar Ddaou wartet nun spätestens ohne Pedretti und Shaqiri auch die Aufgabe, eine neue Wormatia-Achse zu finden und aufzubauen, um dem Wunsch nach Kontinuität näher zu kommen. Ein Nutzer bei Facebook bringt die Stimmungslage der VfR-Fans auf den Punkt: „Freuen wir uns auf den nächsten ‘Neuaufbau’ unserer Truppe.”