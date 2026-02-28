Schmeichelhaftes Remis im Derby – Fortuna bringt sich um den verdiente von Oliver Pieper · Heute, 10:56 Uhr · 0 Leser

Im Derby zwischen SV Fortuna Dingelstedt und SV Olympia Schlanstedt trennten sich beide Mannschaften am Ende mit 1:1 – ein Ergebnis, das sich aus Sicht der Hausherren jedoch mehr als schmeichelhaft für die Gäste anfühlt.

Die Fortuna erwischte einen Start nach Maß. Von Beginn an übernahm Dingelstedt die Kontrolle, stand defensiv kompakt und ließ Schlanstedt in der gesamten ersten Halbzeit keinerlei Entfaltungsmöglichkeiten. Die Gäste wurden 0,0 gefährlich, während die Hausherren das Spielgeschehen jederzeit im Griff hatten. Folgerichtig fiel früh das 1:0: Bereits in der 2. Minute brachte Fabian Kühner seine Farben in Führung. Auch in der Folge erspielte sich die Fortuna mehrere gute Möglichkeiten, verpasste es jedoch, die Führung auszubauen. Wie so oft machte die mangelnde Konsequenz im Abschluss einen höheren Vorsprung zunichte. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild etwas. Schlanstedt kam mit mehr Feldvorteilen aus der Kabine und hatte nun etwas mehr Ballbesitz. Zwingende Torchancen erspielten sich die Gäste jedoch weiterhin kaum. Die klareren Möglichkeiten lagen auch im zweiten Durchgang auf Seiten der Fortuna. Mehrere Großchancen blieben jedoch ungenutzt – die Abschlussschwäche verhinderte die Vorentscheidung.