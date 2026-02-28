Schmeichelhaftes Remis im Derby – Fortuna bringt sich um den verdiente

Im Derby zwischen SV Fortuna Dingelstedt und SV Olympia Schlanstedt trennten sich beide Mannschaften am Ende mit 1:1 – ein Ergebnis, das sich aus Sicht der Hausherren jedoch mehr als schmeichelhaft für die Gäste anfühlt.
Die Fortuna erwischte einen Start nach Maß. Von Beginn an übernahm Dingelstedt die Kontrolle, stand defensiv kompakt und ließ Schlanstedt in der gesamten ersten Halbzeit keinerlei Entfaltungsmöglichkeiten. Die Gäste wurden 0,0 gefährlich, während die Hausherren das Spielgeschehen jederzeit im Griff hatten. Folgerichtig fiel früh das 1:0: Bereits in der 2. Minute brachte Fabian Kühner seine Farben in Führung. Auch in der Folge erspielte sich die Fortuna mehrere gute Möglichkeiten, verpasste es jedoch, die Führung auszubauen. Wie so oft machte die mangelnde Konsequenz im Abschluss einen höheren Vorsprung zunichte.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild etwas. Schlanstedt kam mit mehr Feldvorteilen aus der Kabine und hatte nun etwas mehr Ballbesitz. Zwingende Torchancen erspielten sich die Gäste jedoch weiterhin kaum. Die klareren Möglichkeiten lagen auch im zweiten Durchgang auf Seiten der Fortuna. Mehrere Großchancen blieben jedoch ungenutzt – die Abschlussschwäche verhinderte die Vorentscheidung.
So kam es, wie es im Fußball leider häufig passiert: Kurz vor dem Abpfiff nutzte Schlanstedt eine seiner wenigen Möglichkeiten und erzielte in der 85. Minute den Ausgleich. Ein später Treffer, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte und den Gästen letztlich einen glücklichen Punkt bescherte.
Unterm Strich bleibt ein Derby, in dem die Fortuna über weite Strecken die bessere Mannschaft war, sich für einen hohen Aufwand jedoch nicht belohnte. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre ein klarer Sieg absolut verdient gewesen.
Ein besonderer Dank gilt den 185 zahlenden Zuschauern, die für eine tolle Derby-Atmosphäre sorgten und die Mannschaft über die gesamten 90 Minuten lautstark unterstützten.
Ebenso hervorzuheben ist die Leistung des Schiedsrichter-Trios, das die Partie jederzeit souverän leitete und an diesem Abend einen sehr guten Job machte.