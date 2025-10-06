Schmeichelhafter Sieg hält Serie am Leben

Die SGBM bleibt auch im Flutlichtspiel gegen den Tabellendritten TSV Offingen 2 ohne Punktverlust, auch wenn man vor allem in der zweiten Halbzeit nicht überzeugte.

Der Beginn gehörte der SGBM. Man attackierte die Gäste früh und sie hatten Probleme im Spielaufbau. So kam man in der Hälfte der Gegner zu Ballgewinnen, es fehlte aber besonders in der Nähe des Strafraums an der letzten konzentrierten Aktion, so dass man zu selten Torgefahr versprühte. Einmal aber schlug man zu. Christian Winkler traf in den Winkel zur Führung (1:0, 16. Minute). Mitte der ersten Hälfte kam David Bendele im Strafraum zu Fall, Schiedsrichter Klump sah nicht genug, um auf Elfmeter zu entscheiden. Bis zur 30. Minute hatte man die Partie im Griff, danach ließ man den Gegner mehr Platz. Diese kamen besonders nach Standards gefährlich vor das Heimtor und zwangen SGBM-Keeper Julian Berger zu einer Parade. Mit knapper Führung ging es in die Pause.