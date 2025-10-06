Schmeichelhafter Sieg hält Serie am Leben

Die SGBM bleibt auch im Flutlichtspiel gegen den Tabellendritten TSV Offingen 2 ohne Punktverlust, auch wenn man vor allem in der zweiten Halbzeit nicht überzeugte.
Der Beginn gehörte der SGBM. Man attackierte die Gäste früh und sie hatten Probleme im Spielaufbau. So kam man in der Hälfte der Gegner zu Ballgewinnen, es fehlte aber besonders in der Nähe des Strafraums an der letzten konzentrierten Aktion, so dass man zu selten Torgefahr versprühte. Einmal aber schlug man zu. Christian Winkler traf in den Winkel zur Führung (1:0, 16. Minute). Mitte der ersten Hälfte kam David Bendele im Strafraum zu Fall, Schiedsrichter Klump sah nicht genug, um auf Elfmeter zu entscheiden. Bis zur 30. Minute hatte man die Partie im Griff, danach ließ man den Gegner mehr Platz. Diese kamen besonders nach Standards gefährlich vor das Heimtor und zwangen SGBM-Keeper Julian Berger zu einer Parade. Mit knapper Führung ging es in die Pause.
Nach dem Wechsel knüpfte man leider an die letzten Minuten vor der Halbzeit an und Offingen war das aktivere Team. Rund 20 Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als diesmal die Gäste Elfmeter forderten, auch hier blieb die Pfeife stumm. Trotzdem nutzten die Gäste die Passivität des Heimteams und kamen durch Elias Kerker zum verdienten Ausgleich (1:1, 82.). Das Spiel schien nun zu Gunsten Offingens zu kippen, doch schwächten sie sich mit einer gelb-roten Karte selbst. Mit der letzten Aktion nahm sich Thomas Bilz ein Herz und dribbelte in den Sechzehner, wo er zu Fall gebracht wurde. Diesmal wurde auf Strafstoß entschieden, den der Gefoulte selbst zum glücklichen Sieg verwandelte (2:1. 90.). (UEB)