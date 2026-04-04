Schmeichelhafter Sieg für die Kicker der DJK Gnadental

Die DJK ging nach einer Ecke von Vojno Jesic durch Marco Lüttgen (7.) früh mit 1:0 in Führung. Für den Vorbereiter war es der erste Startelfeinsatz seit seiner Verletzung Anfang Februar. Nach der Zwangspause ist er wieder in Form und legte durch einen Distanzschuss selbst das 2:0 (21.) nach. „Da hat man wieder seine individuelle Klasse gesehen. Es tut uns sehr gut, dass er wieder fit ist“, sagte DJK-Trainer Sebastian Michalsky. Trotz der Führung war er aber noch nicht zufrieden mit der Mannschaftsleistung. „Noch vor dem 1:0 mussten wir uns mehrfach bei unserem Keeper Nico Bayer bedanken, der uns vor einem frühen Rückschlag bewahrt hat. Insgesamt haben wir im Aufbauspiel zu viele Flüchtigkeitsfehler gemacht“, sagte der Coach.