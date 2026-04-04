Schmeichelhafter Sieg für die Kicker der DJK Gnadental

Die DJK Gnadental hat in der Landesliga einen 4:2 (2:0)-Heimerfolg gegen den SSV Bergisch Born geholt. Dadurch konnte der Aufsteiger den Abstand auf die Abstiegsränge von zwei auf vier Punkte erhöhen und auf einen einstelligen Tabellenplatz klettern.
Die DJK ging nach einer Ecke von Vojno Jesic durch Marco Lüttgen (7.) früh mit 1:0 in Führung. Für den Vorbereiter war es der erste Startelfeinsatz seit seiner Verletzung Anfang Februar. Nach der Zwangspause ist er wieder in Form und legte durch einen Distanzschuss selbst das 2:0 (21.) nach. „Da hat man wieder seine individuelle Klasse gesehen. Es tut uns sehr gut, dass er wieder fit ist“, sagte DJK-Trainer Sebastian Michalsky. Trotz der Führung war er aber noch nicht zufrieden mit der Mannschaftsleistung. „Noch vor dem 1:0 mussten wir uns mehrfach bei unserem Keeper Nico Bayer bedanken, der uns vor einem frühen Rückschlag bewahrt hat. Insgesamt haben wir im Aufbauspiel zu viele Flüchtigkeitsfehler gemacht“, sagte der Coach.
Im zweiten Durchgang glichen die Gäste innerhalb von drei Minuten durch einen Doppelpack von Germano Bonanno (58., 61.) aus. Nach der verspielten Führung wechselte Michalsky dann doch noch den Sieg ein. Die Joker Tolga Erginger (77.) und Carl Mergenthal (90.) gelang es, das Spiel noch mal zu beleben und die drei Punkte für die DJK zu sichern. „Wir haben insgesamt kein gutes Spiel gemacht. Am Ende ist der schmeichelhafte Sieg durch unsere individuelle Qualität zustande gekommen“, so Michalsky.