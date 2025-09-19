Schmeichelhafter Sieg



Dank eines Hattricks von Lisa Wendschuh fuhren die Landesliga-Damen des SV Thenried am Sonntag doch noch einen Auswärtssieg ein: Beim FC Alburg gewannen die Grün-Weißen mit 3:4 - nachdem sie bereits mit 3:1 in Rückstand waren Dabei waren die ersten 70 Spielminuten eher schwach. „Es war von uns in allen Belangen zu wenig. Wir haben uns dem schlechten Untergrund angepasst, den Kampf nicht angenommen und keine Laufbereitschaft gezeigt",', so Coach LukasRiedl, der aber den unebenen Rasen nicht als Ausrede hernehmen will Alburg hingegen ist sehr tief gestanden und hat aufs Umschalten gelauert. Thenried war nicht wach und bekam im Mittelfeld keinen Druck auf die Spielerinnen. So entstanden auch die beiden ersten Gegentore: Die Heimelf brachte den Ball hinter die Kette und setzte vorne die „schnellen Waffen" ein. Das 1:0 machte Helena Kettl nach 22 Minuten. Fast identisch das 2:0 durch Maike Lehner in der 26. zur verdienten Führung. Coach Riedl stellte dann offensiver um und die Mannschaft wurde etwas griffiger. So kam dann auch endlich Thenried zu den ersten Möglichkeiten. Unter anderem durch einen langen Ball auf Kristin Senft, die zu Lisa Beer spitzelte, die dann aber zu überhastet abschloss. Kurz vor der Halbzeit tauchte die eingewechselte Lisa Wendschuh alleine vor der FC-Keeperin auf, die den Ball hielt und die Verteidigerin dann zur Ecke klärte. Mit dem Pfiff zur Pause entstand dann das 2:1: Den Eckball von Olivia Jungmann nickte Lucca Stadler am zweiten Pfosten ein (45.). Den Schwung wollten die Then-riederinnen dann eigentlich in die zweite Hälfte mitnehmen. Sie wurden aber früh ausgebremst, nachdem sie zweimal den identischen Fehler gemacht haben - und dieser zumindest einmal ausgenutzt wurde: Alburg brachte den Ball wieder auf die schnelle Spitze, Torfrau Sophia Pemmerl kam raus und per Pressball verwandelte erneut Maike Lehner über die Keeperin hinweg zum 3:1 (48.). Nach dieser Ernüchterung dauerte es noch bis zur 60. Minute, bis der SV eine Reaktion zeigte. Thenried bekam nach einem Foul an Kristin Senft einen etwas schmeichelhaften Elfmeter zuge-sprochen, den Lucca Stadler aber zu zentral schoss und damit für die FC-Torfrau kein Problem war. Und dann pushten die mitgereisten Thenrieder Zuschauer, die in der Überzahl waren. „Wir haben 20 Minuten vor Schluss komplett aufgemacht, weil wir eigentlich mit einem Sieg nach Hause fahren wollten" , so Trainer Riedl. Und das funktionierte, die Gäste machten innerhalb von zehn Minuten drei Tore. Nach einem Gestocher im 16er legte Lisa Beer quer zu Lisa Wendschuh, die flach links ins Eck abschloss zum 3:2 (73.). Daraufhin ging ein Ruck durch die Mannschaft und sie zeigte das, was sie die vergangenen Wochen ausgemacht hat: Sie traten als Einheit auf und nahmen den Kampf an. Das 3:3 fiel nach einem langen Ball von Marina Peter auf Lisa Wendschuh, die die Gegenspielerin ausspielte und ins kurze Eck vollendete (77.). Die SVlerinnen wollten den Sieg und setzten noch eins drauf: Nach einer guten Möglichkeit nach einem Freistoß setzte sich Lisa Beer halbrechts durch, spielte den Ball in die Mitte und Lisa Wendschuh drückte die Kugel im Fallen über die Linie (82.) zum 3:4. Mit ihrem dritten Tor an diesem Tag gelang ihr nicht nur ein Hattrick, sondern auch das entscheidende Tor zum Sieg für ihre Mannschaft. Sie brachten das Ergebnis noch über die Zeit und konnten sich am Ende über einen zwar schmeichelhaften Sieg, aber dennoch drei Punkte freuen. Damit ist dem SV der Neun-Punkte-Start in die Saison gelungen.

SV Thenried: Sophia Pemmerl, Marina Peter, Anja Wendl (26. Lisa Wendschuh), Olivia Jungmann, Lisa Beer (90. Dragana Micic), Lucca Stadler, Theresa Hausladen, Leni Hacker, Christina Heigl (62. Katharina Geiger), Kristin Senft (88. Barbara Mühlbauer), Daniela Schmied (62. Franziska Augustin).