Schmeichelhafter Elfmeter entscheidet die Partie zu Gunsten der Gäste

Unsere 2. Mannschaft blieb in einem sehr ereignisarmen Spiel gegen SV Tiefenbach ohne Punkte und verlor denkbar knapp mit 0:1. In einem Spiel, dass sich meist im Mittelfeld abspielte, waren die Torchancen rar und so war es symptomatisch, dass ein Elfmeter die Entscheidung bringen sollten. Im 1. Durchgang hatten beide Teams die Chance zur Führung, aber entweder war es noch ein Staiger Fuß, der vor der Linie klären konnte oder die Torhüter, die in einer „eins-gegen-eins“ der Sieger waren. Auf Seiten des SC Staig hatte Philipp Strobel die Führung auf dem Schlappen, aber der Gästekeeper packte eine Glanzparade (39.) aus. So wurden folgerichtig die Seiten torlos gewechselt. Die 2. Hälfte blieb weiterhin szenenarm und vor allem vor den Toren passierten einfach zu wenig. Dann eben die 70. Minute, welche das Spiel entscheiden sollte: Ein leichter Kontakt reichte dem SV-Stürmer, um gefällt zu werden und der Schiedsrichter entschied schmeichelhaft auf Elfmeter, welcher souverän verwandelt wurde. An diesem Tage war es eben so, dass bei so wenigen Torszenen eine einzige Aktion reicht, um ein Spiel zu entscheiden. An diesem Tage war eben das Glück auf Seiten der Gäste und so endete ein Spiel, in welchem eine Punkteteilung absolut ok gewesen wäre, mit einer enttäuschenden Niederlage für die Hausherren.