Schmeichelhaft, aber verdient: Erster Sieg für Aufsteiger Geretsried II

08.08.2026, Tus Geretsried II - SV München West, THOMAS SCHNADERBECK, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Die Reserve des TuS Geretsried hat ihren ersten Sieg in der Bezirksliga eingefahren. Trainer Lukas Haustein sah beim 2:1 die Gäste vom SV München-West gleich drei gute Gelegenheiten vergeben.

Das Fazit des Trainers war begleitet von einem Hauch Ironie. „Ausgerechnet das Spiel, in dem wir uns bisher am schwersten getan haben, gewinnen wir“, stellte Lukas Haustein nach dem 2:1-Sieg seines TuS Geretsried II über Mitaufsteiger SV München-West fest. Und ergänzte im selben Atemzug, um erst gar keine falschen Rückschlüsse aufkommen zu lassen: „Aber der Sieg ist verdient.“

Das glückliche Ende war lange Zeit nicht abzusehen. In der fünften Minute sprang SV-Trainer Florian Hahn zum ersten Mal auf, als einer seiner Angreifer allein vor TuS-Torhüter Fabian Sturzu den Ball neben das Tor getreten hatte. Es war bereits die dritte verpasste gute Gelegenheit im Spiel. Auf der Gegenseite passiert zunächst nichts. „Wir sind überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen, haben viele wilde Bälle gespielt“, konstatierte Haustein. „Man hat die Nervosität gemerkt.“ Seine Mannschaft kämpfte sich nach und nach ins Spiel; brenzlige Situationen spielten sich jedoch weiterhin nur im eigenen Strafraum ab. Bis zur 43. Minute stand auch dort die Null. Dann traf Marc Thiess beim Klärungsversuch das Bein von August Auspurg, der unbemerkt vom TuS-Kapitän von der Seite in die Szene grätschte. Balthasar Auspurg trat den Ball vom Punkt zur 1:0-Führung für die Münchner unter die Latte. Noch vor der Pause bot sich die Gelegenheit zum Ausgleich, aber Maximilian Lechner scheiterte an SV-Torhüter Jonas Kapfer.

Nach Wiederbeginn strapazierten zunächst erneut die Hausherren das Glück: SV-Spielführer Lukas Hogeback hatte nur noch TuS-Keeper Sturzu vor sich, schoss den Ball aber flach rechts vorbei. „Wir schaffen es einfach nicht, die Tür zuzumachen“, ärgerte sich später Gästetrainer Hahn, der in der verbleibenden halben Stunde „eine Niederlage, die richtig weh tut“, erleben musste. Zwar scheiterte Thomas Schnaderbeck nach einer guten Stunde allein vor Kapfer, der sich jedoch in der 63. Minute zum ersten Mal geschlagen geben: Michael Öttl trat eine Ecke auf den kurzen Pfosten, wo Lechner per Kopf zum 1:1-Ausgleich traf – wie Haustein in der Pause gefordert hatte: „Seid gallig bei Standards.“

Einen Standard brauchte es für den Siegtreffer nicht, aber einen starken Willen. In der 83. Minute flankte Vitus Fischer den Ball von der rechten Außenbahn halbhoch in den Fünfmeterraum, wo Thiess drängt den Ball irgendwie zur 2:1-Führung für die TuS Reserve ins Tor stocherte. In der Nachspielzeit machte sich Sturzu im Geretsrieder Tor bei einem Kopfball von Daniel Egwi ganz lang und hielt den ersten Sieg in der Bezirksliga fest. „Der Sieg ist ein bisschen schmeichelhaft“, fasste der TuS-Coach zusammen. „Wir sind in der Bezirksliga angekommen.“