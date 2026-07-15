Schmees übernimmt den SV Hoogstede von ZK · Gestern, 05:40 Uhr · 0 Leser

v. I. n. r: Bernhard Breukelman, Detlef Schmees, Peter Bouwers – Foto: Hoogstede

Verlinkte Inhalte KL Bentheim Hoogstede

Der SV Hoogstede hat kurz vor der neuen Kreisliga-Saison einen Trainerwechsel vollzogen. Detlef Schmees übernimmt die erste Herrenmannschaft mit sofortiger Wirkung und soll den Aufsteiger zum Klassenerhalt führen.

Werning tritt aus persönlichen Gründen zurück

Beim SV Hoogstede kommt es auf der Trainerposition zu einer Veränderung. Hartmut Werning legt sein Amt aus persönlichen Gründen nieder. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für seinen engagierten Einsatz und die geleistete Arbeit, die mit dem Aufstieg in die Kreisliga gekrönt wurde.

Erfahrener Coach soll den Klassenerhalt sichern Mit Detlef Schmees übernimmt ein erfahrener Trainer die Verantwortung für die erste Herrenmannschaft. Zu den Stationen seiner bisherigen Trainerlaufbahn zählen unter anderem Dalum, Grenzland Twist, SuS Darme und Grenzland Laarwald. Der Verein hat den Klassenerhalt als klares Ziel für die bevorstehende Kreisliga-Saison ausgegeben. Mit einem motivierten Team und vier Neuzugängen blickt Hoogstede optimistisch auf die neue Spielzeit. Unterstützt wird Schmees dabei von den beiden Co-Trainern Dominik Stroer und Jonas Ekkel. Zudem steht ihm ein Betreuerteam zur Seite. Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß, auch wegen der anstehenden Derbys gegen einige altbekannte Gegner.

– Foto: SV Vorwärts Nordhorn

Die zweite Mannschaft des SV Vorwärts Nordhorn geht mit einem erweiterten Trainer- und Funktionsteam in die neue Spielzeit. Neben zwei Neuzugängen bleiben auch die bisherigen Verantwortlichen an Bord. Neue Aufgaben im Trainerstab Der SV Vorwärts Nordhorn II hat seinen Trainerstab für die kommende Saison erweitert. Als spielender Co-Trainer stößt Moritz „Como“ Lüken zum Team. Gemeinsam mit Cheftrainer Fabian Buitkamp hatte Lüken bereits in der Vergangenheit Jugendmannschaften am Immenweg betreut und kennt einen Großteil des Kaders daher bereits bestens. Auch im Torwartbereich gibt es Verstärkung. Jonas Stüve übernimmt künftig die Aufgabe des Torwarttrainers. In der vergangenen Saison gehörte er sowohl der dritten Mannschaft als auch der ersten Mannschaft in der Schlussphase der Spielzeit an. Durch seine neue Funktion sieht der Verein zusätzliche Möglichkeiten in der Torwartförderung. Kontinuität und neue Rollen Eine veränderte Aufgabe übernimmt künftig Andres Schulz. Er wird sich in der neuen Saison vorrangig um die Aufgaben des Teammanagers kümmern und damit seltener an der Seitenlinie aktiv sein. Für Kontinuität sorgt das bisherige Trainerduo: Fabian Buitkamp bleibt Cheftrainer, Sebastian Veldboer weiterhin Co-Trainer. Beim SV Vorwärts Nordhorn II blickt man mit großer Vorfreude auf die bevorstehende Saison und wünscht dem erweiterten Trainerstab einen erfolgreichen Start.

– Foto: Haselünner SV