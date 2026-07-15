Schmees übernimmt den SV Hoogstede

Der SV Hoogstede hat kurz vor der neuen Kreisliga-Saison einen Trainerwechsel vollzogen. Detlef Schmees übernimmt die erste Herrenmannschaft mit sofortiger Wirkung und soll den Aufsteiger zum Klassenerhalt führen.
Werning tritt aus persönlichen Gründen zurück
Beim SV Hoogstede kommt es auf der Trainerposition zu einer Veränderung. Hartmut Werning legt sein Amt aus persönlichen Gründen nieder. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für seinen engagierten Einsatz und die geleistete Arbeit, die mit dem Aufstieg in die Kreisliga gekrönt wurde.
Erfahrener Coach soll den Klassenerhalt sichern
Mit Detlef Schmees übernimmt ein erfahrener Trainer die Verantwortung für die erste Herrenmannschaft. Zu den Stationen seiner bisherigen Trainerlaufbahn zählen unter anderem Dalum, Grenzland Twist, SuS Darme und Grenzland Laarwald.
Der Verein hat den Klassenerhalt als klares Ziel für die bevorstehende Kreisliga-Saison ausgegeben. Mit einem motivierten Team und vier Neuzugängen blickt Hoogstede optimistisch auf die neue Spielzeit. Unterstützt wird Schmees dabei von den beiden Co-Trainern Dominik Stroer und Jonas Ekkel. Zudem steht ihm ein Betreuerteam zur Seite. Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß, auch wegen der anstehenden Derbys gegen einige altbekannte Gegner.
Die zweite Mannschaft des SV Vorwärts Nordhorn geht mit einem erweiterten Trainer- und Funktionsteam in die neue Spielzeit. Neben zwei Neuzugängen bleiben auch die bisherigen Verantwortlichen an Bord.
Neue Aufgaben im Trainerstab
Der SV Vorwärts Nordhorn II hat seinen Trainerstab für die kommende Saison erweitert. Als spielender Co-Trainer stößt Moritz „Como“ Lüken zum Team. Gemeinsam mit Cheftrainer Fabian Buitkamp hatte Lüken bereits in der Vergangenheit Jugendmannschaften am Immenweg betreut und kennt einen Großteil des Kaders daher bereits bestens.
Auch im Torwartbereich gibt es Verstärkung. Jonas Stüve übernimmt künftig die Aufgabe des Torwarttrainers. In der vergangenen Saison gehörte er sowohl der dritten Mannschaft als auch der ersten Mannschaft in der Schlussphase der Spielzeit an. Durch seine neue Funktion sieht der Verein zusätzliche Möglichkeiten in der Torwartförderung.
Kontinuität und neue Rollen
Eine veränderte Aufgabe übernimmt künftig Andres Schulz. Er wird sich in der neuen Saison vorrangig um die Aufgaben des Teammanagers kümmern und damit seltener an der Seitenlinie aktiv sein.
Für Kontinuität sorgt das bisherige Trainerduo: Fabian Buitkamp bleibt Cheftrainer, Sebastian Veldboer weiterhin Co-Trainer. Beim SV Vorwärts Nordhorn II blickt man mit großer Vorfreude auf die bevorstehende Saison und wünscht dem erweiterten Trainerstab einen erfolgreichen Start.
Vier Neue starten direkt mit der Vorbereitung
Seit vergangener Woche arbeitet die 1. Herren des Haselünner SV an der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Mit dabei sind bereits vier Neuzugänge, die ihre ersten Trainingseinheiten in Blau-Weiß absolviert haben.
Neu zum Kader stoßen Vasile-Constantin Mutiu, Razvan Ovidiu, Ladii Traore sowie Ionut-Alexandru Ciobanu. Der Verein heißt das Quartett herzlich willkommen und zeigt sich überzeugt, dass die Neuzugänge die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich verstärken werden.
Auch das Trainerteam erhält Verstärkung
Nicht nur der Spielerkader wächst weiter. Auch im Trainerteam gibt es Veränderungen: Cheftrainer Ragne da Paxio wird künftig vom spielenden Co-Trainer Kamil Adrian Gutkin unterstützt. Mit seiner Erfahrung und seiner Präsenz auf dem Platz soll Gutkin eine wichtige Rolle im Trainings- und Spielbetrieb der 1. Herren übernehmen.
Eine weitere personelle Veränderung gibt es im organisatorischen Bereich. Waldemar Sailer übernimmt zur neuen Saison die Aufgabe des Fußball-Obmanns. In dieser Funktion verantwortet er künftig den Herrenbereich und kümmert sich um die Belange der beiden Herrenmannschaften des Haselünner SV. Der Verein wünscht sowohl Gutkin als auch Sailer viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben.