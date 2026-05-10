 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Schmeer hält Kassel an der Spitze – Calden setzt ein Zeichen

30. Spieltag der Verbandsliga Nord

von red · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

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VL Hessen Nord
Wolfhagen
SV Steinbach
KSV Hessen II
TSV Wabern

Der 30. Spieltag der Verbandsliga Nord brachte aus nordhessischer Sicht vor allem späte Wendungen und wichtige Signale. KSV Hessen Kassel II rettete im Spitzenspiel bei Bad Soden in letzter Minute einen Punkt und bleibt Tabellenführer. SG Calden/Meimbressen feierte in Hofbieber einen klaren Auswärtssieg, während SC Willingen beim TSV Wabern nach 2:0-Führung nur ein Remis blieb. Lichtenauer FV gewann das Verfolgerduell gegen FSV Dörnberg, FSV Wolfhagen nahm in Steinbach einen Punkt mit.

Sieg in Unterzahl

Gestern, 14:30 Uhr
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
1
0
Abpfiff

Der Lichtenauer FV hat das direkte Duell mit dem FSV Dörnberg knapp für sich entschieden. Spielertrainer Alexandru Cucu erzielte in der 55. Minute den Treffer des Tages, danach mussten die Gastgeber nach Gelb-Rot ab der 69. Minute noch eine lange Schlussphase überstehen. Für die Löwen ist das 1:0 ein wichtiger Sieg im engen oberen Mittelfeld, während Dörnberg nach der Niederlage auf Rang fünf zurückfällt.

Spät gerettet

Gestern, 15:00 Uhr
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
1
1
Abpfiff

Im Spitzenspiel bei Bad Soden sah KSV Hessen Kassel II lange wie der Verlierer des Tages aus. Mirza Kovac brachte den Tabellenzweiten nach einer Stunde in Führung, womit Bad Soden zwischenzeitlich ganz nah an die Spitze gerückt wäre. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit traf Sebastian Schmeer zum 1:1 und hielt die Junglöwen damit zwei Punkte vor dem Verfolger.

Befreiungsschlag verpasst

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
2
2
Abpfiff

Der SC Willingen war in Wabern ganz nah an einem dringend benötigten Auswärtssieg. Florian Heine und Sebastian Butz brachten die Upländer vor der Pause mit 2:0 in Führung, doch nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der TSV zurück. Johannes Kördel verkürzte, ehe Spielertrainer Patrick Herpe in der 89. Minute das 2:2 erzielte. Für Willingen ist der Punkt zu wenig, weil im Abstiegskampf langsam die Spiele ausgehen.

Keine Tore

Heute, 15:00 Uhr
FC Britannia Eichenzell
FC Britannia EichenzellEichenzell
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
0
0
Abpfiff

Klei/Hun/Doh blieb in Eichenzell ohne Treffer, nahm beim 0:0 aber immerhin einen Zähler mit. In einer Partie ohne Tore verteidigten die Gäste ihre Position im Mittelfeld und stehen nun bei 44 Punkten. Für Eichenzell war das Remis ebenfalls kein Rückschlag, weil der Abstand nach unten weiter komfortabel bleibt.

Eindrucksvoll gelöst

Heute, 15:00 Uhr
SV Hofbieber
SV HofbieberSV Hofbieber
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
0
5
Abpfiff

Calden/Meimbressen hat in Hofbieber genau die Antwort gegeben, die nach dem jüngsten Rückschlag nötig war. Simon Gerdesmeier traf früh und legte kurz nach der Pause nach, ehe Louis Siebert, Jason Fynn Busch und Phil Berndt den 5:0-Erfolg abrundeten. Der Aufsteiger springt damit auf 33 Punkte und verschafft sich im Kampf um den Klassenerhalt wertvolle Luft.

Souveräner Punkt

Heute, 15:00 Uhr
SV 1920 Steinbach
SV 1920 SteinbachSV Steinbach
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
0
0
Abpfiff

Der FSV Wolfhagen hat beim Tabellendritten Steinbach ein 0:0 mitgenommen und damit seine Position im oberen Tabellenbereich gefestigt. In einem engen Verfolgerduell blieb zwar der große Befreiungsschlag nach vorn aus, doch der Punkt ist auswärts bei einem direkten Konkurrenten durchaus wertvoll. Mit 50 Zählern liegt Wolfhagen weiter vor Dörnberg und hält Rang vier.