Schmeer hält Kassel an der Spitze – Calden setzt ein Zeichen

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 30. Spieltag der Verbandsliga Nord brachte aus nordhessischer Sicht vor allem späte Wendungen und wichtige Signale. KSV Hessen Kassel II rettete im Spitzenspiel bei Bad Soden in letzter Minute einen Punkt und bleibt Tabellenführer. SG Calden/Meimbressen feierte in Hofbieber einen klaren Auswärtssieg, während SC Willingen beim TSV Wabern nach 2:0-Führung nur ein Remis blieb. Lichtenauer FV gewann das Verfolgerduell gegen FSV Dörnberg, FSV Wolfhagen nahm in Steinbach einen Punkt mit.

Der Lichtenauer FV hat das direkte Duell mit dem FSV Dörnberg knapp für sich entschieden. Spielertrainer Alexandru Cucu erzielte in der 55. Minute den Treffer des Tages, danach mussten die Gastgeber nach Gelb-Rot ab der 69. Minute noch eine lange Schlussphase überstehen. Für die Löwen ist das 1:0 ein wichtiger Sieg im engen oberen Mittelfeld, während Dörnberg nach der Niederlage auf Rang fünf zurückfällt.

Spät gerettet

Im Spitzenspiel bei Bad Soden sah KSV Hessen Kassel II lange wie der Verlierer des Tages aus. Mirza Kovac brachte den Tabellenzweiten nach einer Stunde in Führung, womit Bad Soden zwischenzeitlich ganz nah an die Spitze gerückt wäre. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit traf Sebastian Schmeer zum 1:1 und hielt die Junglöwen damit zwei Punkte vor dem Verfolger. Befreiungsschlag verpasst

Der SC Willingen war in Wabern ganz nah an einem dringend benötigten Auswärtssieg. Florian Heine und Sebastian Butz brachten die Upländer vor der Pause mit 2:0 in Führung, doch nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der TSV zurück. Johannes Kördel verkürzte, ehe Spielertrainer Patrick Herpe in der 89. Minute das 2:2 erzielte. Für Willingen ist der Punkt zu wenig, weil im Abstiegskampf langsam die Spiele ausgehen.

Keine Tore

Klei/Hun/Doh blieb in Eichenzell ohne Treffer, nahm beim 0:0 aber immerhin einen Zähler mit. In einer Partie ohne Tore verteidigten die Gäste ihre Position im Mittelfeld und stehen nun bei 44 Punkten. Für Eichenzell war das Remis ebenfalls kein Rückschlag, weil der Abstand nach unten weiter komfortabel bleibt.

Eindrucksvoll gelöst

Calden/Meimbressen hat in Hofbieber genau die Antwort gegeben, die nach dem jüngsten Rückschlag nötig war. Simon Gerdesmeier traf früh und legte kurz nach der Pause nach, ehe Louis Siebert, Jason Fynn Busch und Phil Berndt den 5:0-Erfolg abrundeten. Der Aufsteiger springt damit auf 33 Punkte und verschafft sich im Kampf um den Klassenerhalt wertvolle Luft.

Souveräner Punkt