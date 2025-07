Schmankerl in der Vorbereitung: Schalding fordert Profis des SSV Jahn

Stiglbauer, Sommer und Gülcü fallen länger aus.

Auf die Bayernligatruppe des SV Schalding wartet ein Kontrastprogramm im Vergleich zum vergangenen Sonntag, als der SVS den A-Klassisten Bodenmais nach Lust und Laune dominierte und am Ende einen 14:0-Kantersieg herausschoss. Das wird gegen die Drittliga-Profis des SSV Jahn freilich ganz anders werden. Dieses Mal werden die Schaldinger defensiv und läuferisch Schwerstarbeit verrichten müssen.Mit der laufenden Vorbereitung sind sie am Reuthinger Weg bislang zufrieden. Drei Testspiele, 22 Treffer - vor allem der Torhunger war in den ersten Probedurchgängen auffällig. "Das schaut sehr gut aus. In der Offensive haben wir mit Simon Dorfner, Fabian Stahl oder auch Michael Dietl viel Qualität und Tempo dazugewonnen", freut sich Schaldings Fußballboss Markus Clemens. Der erfahrene Funktionär ist bislang angetan, wie die im Vergleich zum Vorjahr doch recht stark veränderte Truppe auftritt: "Da ist eine junge, gierige Mannschaft am Start. Die hauen sich in jedem Training voll rein. Das passt."



Gegen die Profis aus der Domstadt werden die Schaldinger besonders motiviert sein. "Mit dem Jahn pflegen wir seit Jahren ein gutes Verhältnis. Ich freue mich zudem auch darauf, Michael Wimmer (Cheftrainer SSV, Anm.d.Red.) wieder mal zu sehen. Wir kennen uns von früher aus gemeinsamen Duellen in der damaligen Bezirksoberliga Niederbayern", schmunzelt Clemens. Nicht mit dabei sein werden Quirin Stiglbauer (Schulter-OP), Sebastian Sommer (Kahnbeinbruch) und Kaan Gülcü. Letzterer hat sich im Test gegen Seebach die Hand gebrochen und wird rund vier Wochen ausfallen. Chris Brückl zwickt`s in der Wade, weshalb der Routinier gegen den Jahn wohl geschont werden wird.





Beim Gastgeber FC Schalding ist die Vorfreude groß, zwei namhafte Teams der Region begrüßen zu dürfen. Vorstand Walter Kriegl: "Ein Dankeschön an den SV Schalding, dass sie uns das ermöglichen. Das Spiel sollte eigentlich schon letztes Jahr zu unserem 75-jährigen Jubiläum stattfinden, hat dann aber nicht geklappt, weil der Jahn in der Relegation ran musste. Umso schöner, dass es in diesem Sommer hinhaut. Für uns ist das eine super Sache. Und zudem ist es quasi ein inoffizielles Eröffnungsspiel, da wir das Spielfeld in viel Eigenregie komplett neu umzäunt haben. Deshalb wird auch der Oberbürgermeister da sein. Wir hoffen natürlich auf zahlreichen Besuch und rechnen mit 400 bis 500 Zuschauern."