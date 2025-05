Schmallenberg siegt, Ottfingen steigt ab – Westernkotten schlägt Hagen

Die letzte Entscheidung im Tabellenkeller ist am vorletzten Spieltag der Saison gefallen: Neben dem FC Altenhof und Fatih Türkgücü Meschede steht nun auch der SV Ottfingen nach der 0:3-Niederlage bei Borussia Dröschede als Absteiger in die Bezirksliga fest. Der SV Schmallenberg/Fredeburg, der als einziges Team den Klassenerhalt nicht sicher hatte, löste seine Aufgabe beim SC Drolshagen mit 1:0 und machte den Ligaverbleib aus eigener Kraft perfekt.

Der Großteil des 29. Spieltags war aber viel mehr von Spielen "um die goldene Ananas" mit Teams aus dem Tabellenmittelfeld geprägt. So schlug RW Erlinghausen den TuS Sundern im letzten HSK-Duell mit 3:2 und rückte auf Platz sechs vor. Germania Salchendorf stoppte Mendens Serie von drei Siegen in Folge mit einem 2:1-Heimsieg. Der SC Neheim verlor sein letztes Heimspiel gegen den SV 04 Attendorn mit 1:2, während sich die SpVg Olpe und der FC Lennestadt ein Acht-Tore-Spektakel leisteten, das der FCL mit 5:3 für sich entscheiden konnte.

Im Duell der Wiederabsteiger zwischen dem FC Altenhof und Fatih Türkgücü Meschede setzte sich der FCA bereits am Samstagnachmittag vor heimischer Kulisse mit 3:2 durch und feierte den dritten Saisonsieg.

Lennestadts Sturmlegende Florian Friedrichs zeigte in seinem vorletzten Spiel im rot-weißen Dress einmal mehr seine Qualitäten und schnürte einen Dreierpack, womit er die Torschützenliste nun mit 30 Toren anführt – kein anderer Landesliga-Spieler in Westfalen hat in dieser Saison öfter getroffen.

Ein Ergebnis ragte am 29. Spieltag heraus: Der SuS Bad Westernkotten rollte nach 0:1-Halbzeitrückstand noch mit 5:1 über den feststehenden Meister SpVg Hagen 11 hinweg und hält die Chancen auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation angesichts des Dröscheder Siegs über Ottfingen weiter aufrecht. Westernkotten empfängt am letzten Heimspieltag den SC Neheim und muss einen Punkt mehr holen als Borussia Dröschede, das beim SV 04 Attendorn zu Gast ist.