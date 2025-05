Schmalenberg reagiert mit Provokationsregeln

Vier Spiele in Serie hat der FC Wegberg-Beeck zuletzt verloren – ein für die Mittelrheinliga völlig ungewohntes Erlebnis für die Kleeblätter. Den Saisonstart hatten sie mit nur einem Punkt aus vier Spielen zwar auch gehörig in den Sand gesetzt – zumindest ergebnistechnisch. Doch zumindest zwei der drei Niederlagen damals waren unverdient, so kam viel Unpassendes zusammen und die Ausbeute hätte auch locker fünf bis sieben Punkte betragen können. „Was haben wir verbrochen, dass es für uns jetzt so knüppeldick kommt?“, fragte da rhetorisch zum Beispiel Stephan Houben, zu der Zeit noch Teil des Trainerduos mit Mike Schmalenberg. „Irgendeiner da oben muss was gegen uns haben“, vermutete Innenverteidiger Paul Daniels.

Nach dem 0:3 in Bonn, dem 0:4 gegen Bergisch Gladbach, dem 1:3 in Vichttal und dem 1:3 gegen Frechen brauchen sich die Protagonisten aber nicht mit derartigen Fragen zu beschäftigen – alle vier Niederlagen (mit 2:13 Toren) waren ebenso deutlich wie verdient. Auch beim jüngsten Spiel gegen Frechen war zwar bis zum Schluss das Bemühen um eine Resultatsverbesserung erkennbar – es fehlte allein jegliche Durchschlagskraft, das Team kam kaum zu zwingenden Chancen. Folge: Die Schwarz-Roten sind auf Platz fünf abgerutscht. Zum Überraschungszweiten SSV Merten, dem zurzeit klar besten Team der Rückrunde, sind es nun schon kaum noch aufholbare zwölf Punkte – unterm Strich zu wenig für die eigenen Ansprüche.

„Natürlich sind wir damit nicht zufrieden, müssen nun schnellstens wieder in die Spur kommen“, sagt Schmalenberg. Die nächste Gelegenheit gibt es am Sonntag: Dann tritt der FC zu ungewohnter Zeit (siehe Info) bei der SpVg Porz an.

Nachdem seine Jungs ihn in den vergangenen Wochen also mächtig gestresst hatten, wollte Schmalenberg in dieser Woche beim Training gewissermaßen den Spieß mal umdrehen und stresste seinerseits die Spieler – mit sogenannten Provokationsregeln. Das sollte freilich keine Bestrafung sein und ist auch keine Erfindung von ihm – Provokationsregeln beim Training helfen allgemein dabei, mit einfachen Regeln in der Spielform ein bestimmtes Spielverhalten zu provozieren. „Dazu gehört zum Beispiel, eine Gruppe in ständiger Unterzahl agieren zu lassen, um die Zweikampfstärke zu fördern“, erläutert Beecks Coach.

Mit dem Resultat war er zufrieden: „Die Einheiten waren gut, alle haben auch bei diesen Übungen prima mitgezogen. Nun müssen wir das allerdings auch im Spiel umsetzen. Ob wir uns über fußballerische Qualität oder über mentale Stärke durchsetzen, ist mir jetzt erst einmal egal.“ Immerhin stehen Paul Daniels nach abgebrummter Gelbsperre, Nils Hühne nach der Geburt seines Kindes und Timo Braun nach überwundener Erkrankung wieder zur Verfügung. Kapitän Yannik Leersmacher fehlt dagegen ein letztes Mal rotgesperrt.

Und eines weiß Schmalenberg ganz genau: „In Porz erwartet uns ein Spiel mit vielen Emotionen.“ Dafür steht allein der Trainer: Jonny Wendt, einer der markantesten Figuren in der Fußballszene am Mittelrhein. Dass der 42-Jährige aber in erster Linie ein hervorragender Trainer und Menschenfänger ist,beweist er seit 2018 in Porz: Da übernahm er das Team in der Bezirksliga, stieg im ersten Jahr direkt in die Landesliga auf. 2023 folgte der Sprung in die Mittelrheinliga. Dort hielt die Sportvereinigung in der abgelaufenen Saison sicher die Klasse – mit äußerst bescheidenen Mitteln: „Unser Jahresetat beträgt gerade mal 35.000 Euro und wir trainieren auch nur zwei Mal die Woche. Mehr geht nicht, weil wir uns die Anlage mit einem anderen Verein teilen müssen“, sagt Wendt.

Gefährliche Stürmer

Und sah Porz in dieser Saison noch im Hinspiel beim 0:5 in Beeck wie ein sicherer Absteiger aus, so hat sich das in der Rückrunde ordentlich gedreht: Wie Beeck hat auch die SpVg da bislang 16 Punkte eingesammelt, holte aus den vergangenen fünf Partien satte zehn Punkte und verschaffte sich damit ein Polster von sechs Punkten auf den ersten Abstiegsplatz.

Zuletzt gab es deutliche Siege gegen Hennef (5:1) und bei der U23 Fortuna Kölns (2:0). Sechs der sieben Tore erzielte dabei das Sturmduo Soufian Amaadacho (insgesamt bereits 17 Tore und fünf Assists) und Metin Kizil. Letzterer war in der Hinrunde beim SV Bergisch Gladbach aus disziplinarischen Gründen rausgeflogen, spielt nun seit Januar für Porz – mit durchschlagendem Erfolg: In den zehn Spielen verbuchte Kizil sechs Tore und vier Assists – Wendt hat ihn in die Spur gekriegt. „Ich habe einfach den Schlüssel zu ihm gefunden“, sagt er. Und was das gesamte Team angeht, merkt er an: „Wir versuchen, in jedes Spiel mit dem Messer zwischen den Zähnen zu gehen. Beim Hinspiel in Beeck, wo wir kein Bein auf die Erde bekommen haben, waren das aber nur Plastikmesser. Im Rückspiel sollen es nun richtig scharfe sein.“