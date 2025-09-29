Schmalenberg "im falschen Film": Auch im dritten Anlauf kein Heimsieg

Etwas überraschend nahm der TuS Blau-Weiß Königsdorf alle drei Punkte beim FC Wegberg-Beeck mit und feierte einen 2:1-Auswärtssieg. Vor 150 Zuschauern drehte die Mannschaft von Spielertrainer Takahito Ohno einen Rückstand binnen weniger Minuten. Während Königsdorf den Sprung ins obere Tabellendrittel schaffte, herrschte bei den Gastgebern Frust über eine weitere ungenutzte Heimchance.

Beeck erwischte den besseren Start, erspielte sich früh mehrere Großchancen und dominierte die Partie. „In den ersten 15 Minuten haben wir Königsdorf immer wieder unter Druck gesetzt, die Bälle hoch verteidigt“, sagte Trainer Mike Schmalenberg. Schon nach drei Minuten habe sein Team „eine riesige Chance“ gehabt, dazu weitere Abschlüsse von Elias Khadraoui und Marc Brasnic. Doch der Ball wollte nicht ins Tor.

Nach torloser erster Halbzeit brachte Vinzent Zingen nach einer Balleroberung die Gastgeber in Führung (64.). Doch anstatt für klare Verhältnisse zu sorgen, leistete sich Beeck binnen fünf Minuten fatale Fehler. Erst verwandelte Noah Kurmali einen Foulelfmeter (73.), kurz darauf nutzte Kevin Marnu einen weiteren Patzer in der Defensive zum 2:1 für Königsdorf (75.).

„Wir hatten genügend Chancen in der ersten Halbzeit, das Spiel auf 2:0 oder 3:0 zu stellen und zu entscheiden“, haderte Schmalenberg, der auf die exakt gleiche Startformation wie beim 1:3 im Pokal gegen den Bonner SC gesetzt hatte. „Wir hatten über 90 Minuten wahrscheinlich 75 Prozent Ballbesitz, der Gegner hat vielleicht 100 Pässe gespielt, wir 300 bis 350, dazu 13 Flanken, von denen elf über die Strafraumgrenze gehen – wir haben uns das Leben wieder schwer gemacht.“ Besonders ärgerlich für den Coach: ein aberkannter Treffer kurz vor dem Ausgleich. „Aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig für ein Foulspiel. David köpft den sauber rein, macht das 2:0, aber es wird abgepfiffen.“

Für Ohno war es dagegen ein besonderer Tag. „Ich bin unglaublich froh, überglücklich ehrlich gesagt. Wir haben zum ersten Mal in Wegberg drei Punkte holen können“, sagte der Königsdorfer Trainer, der sich angesichts vieler Ausfälle selbst in die Startelf stellte. „Unsere Jungs haben Geschichte geschrieben und von daher bin ich wirklich zufrieden. Allerdings muss ich sagen, dass ein 1:1 wohl gerecht gewesen wäre.“

Ohno: "Mit Herz und Leidenschaft verteidigt"

Ohno lobte vor allem den Einsatz seiner Mannschaft: „Meine Jungs haben wirklich mit Herz und Leidenschaft verteidigt. Nach dem unglücklichen Gegentor haben sie eine super Reaktion gezeigt. Jeder hat nicht für sich, sondern für das Team gespielt. Diese Aufopferungsbereitschaft haben sie super gemacht. Damit bin ich sehr zufrieden und stolz.“