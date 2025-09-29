Schmalegg wird in Wolpe überrollt

Nachdem die Zweite wie schon beim letzten Heimspiel gegen den TSV Bodnegg mit einem Sieg vorgelegt hatte, wollte der SVW I erneut für ein 6-Punkte-Wochenende im Sportpark Hermann Gropper sorgen. Dies zeigte sich direkt in der Anfangsphase. Der SVW überrollte den Gast aus Schmalegg förmlich mit einer wachen Performance und ließ keine Zweifel zu, wer das Spiel mehr gewinnen wollte. Es waren noch keine 20 Minuten gespielt, da stand es nach drei Treffern von David Strobel schon 3:0. Ein Lupfer auf Henslers Vorlage, ein Hackentor nach Knöpflers Hereingabe und ein Treffer im Nachsetzen nach Maiers Vorarbeit sorgten für einen komfortablen Vorsprung.

Leider verpasste man es in Folge nachzulegen und die Partie bereits frühzeitig zu entscheiden. Zwar boten sich weiterhin viele Torchancen und Offensivansätze, doch die Präzision der ersten Minuten ging etwas verloren. Trotzdem kam der SVS kaum ins Spiel und bis auf eine starke Parade war Eichler im SVW-Tor nicht gefordert. Die immer fahrigere Partie änderte sich auch nach dem Seitenwechsel wenig, es waren wenige bis gar keine schönen Sequenzen mit Kurzpässen ausgespielt und daher spielte sich ein Großteil der zweiten Halbzeit zwischen den Strafräumen ab.

Erst in der Schlussphase wurde der SVW wieder etwas zielstrebiger. Die große Chance zur Entscheidung bot sich Daniel Maier, der frei vor dem SVS-Keeper auftauchte, jedoch an diesem scheiterte. Den Abpraller konnte David Strobel dann ins Tor lupfen und den Deckel auf die Partie setzen. Es war aber noch nicht vorbei: Wunderschön legte Maier den Ball per Hacke in Strobels Lauf, der mit links links unten einschob und damit den Endstand herstellte. Den unschönen Schlusspunkt der Partie setzte dann allerdings ein Akteur der Gäste, der völlig zurecht nach einem groben Foulspiel mit der roten Karte des Platzes verwiesen wurde. Wenig später pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Der SVW kann nun mit einem guten Gefühl in die spielfreie Woche gehen, bevor es dann in Michelwinnaden weitergeht.