Schlussstrich: Zwei Bornheimer Leistungsträger verlassen Fußballbühne Kevin Biermann und Luca Reuschenbach beenden ihre aktive Laufbahn von Andreas Santner · Heute, 10:34 Uhr · 0 Leser

Der SSV Bornheim muss im Sommer einen personellen Umbruch verkraften. Neben Trainer Patrick Schmitz, der sein Amt zum Saisonende niederlegt, werden zwei weitere Eckpfeiler der Mannschaft künftig nicht mehr auf dem Platz stehen. Kapitän Kevin Biermann und Youngster Luca Reuschenbach haben sich dazu entschieden, ihre Fußballschuhe an den Nagel zu hängen – und das, obwohl beide noch viele Jahre vor sich hätten.

Der SSV Bornheim grüßt derzeit als Tabellenneunter aus dem gesicherten Mittelfeld der Mittelrheinliga und führt die untere Tabellenhälfte an. Doch die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre, die den SSV bis in die höchste Verbandsebene spülte, wird im Sommer ohne zwei ihrer Hauptdarsteller weitergeschrieben werden müssen. Der Kapitän geht von Bord: Kevin Biermann sagt „Adieu“ Mit Kevin Biermann verliert der SSV nicht nur seinen Innenverteidiger und Kapitän, sondern das personifizierte Herzstück der Defensive. Der 30-Jährige blickt auf eine bewegte Karriere zurück, die ihn über Friesdorf und Alfter im Jahr 2021 nach Bornheim führte. Dass er dort überhaupt noch einmal angreifen konnte, gleicht einem kleinen Fußballwunder, denn bereits mit Mitte 20 galt Biermann als Sportinvalide. Doch die medizinische Abteilung des SSV um Markus Rachl schaffte das schier Unmögliche.

Der "Leader" verabschiedet sich: Gesundheitliche Probleme zwingen Kevin Biermann (re. im Zweikampf mit Frechens Patrick Friesdorf) zum Karriereende. – Foto: Nick Förster

„Der Hauptgrund ist in erster Linie meine körperliche Verfassung. Ich bin mit meinen jungen, bald 31 Jahren, leider ein ‚Wrack‘. Bereits mit Mitte 20, bevor ich zum SSV gekommen bin, wurde ich als ‚Sportinvalide‘ abgestempelt“, erklärt Biermann seinen Entschluss. Der Prozess reifte über 18 Monate, nur der Aufstieg verhinderte ein früheres Ende: „Ich habe aber auch direkt signalisiert, dass die Saison 25/26 wirklich meine letzte sein wird. Das heißt, diese Entscheidung ist nicht von heute auf morgen gefallen, sondern ein Prozess gewesen.“

Biermann: "Unsere Kabine ist laut – richtig laut" Trainer Patrick Schmitz findet emotionale Worte für seinen verlängerten Arm auf dem Platz: „Kevin hat maßgeblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte der letzten fünf Jahre. Es macht ihn zu etwas ganz Besonderem, dass er das, was er als Kapitän und Leader von allen erwartet, in einem noch größeren Ausmaß vorlebt. Schade ist es, dass es körperlich einfach nicht mehr geht. Jedoch zeigt der andere Blickwinkel, dass er alles aus sich herausgeholt hat.“ Besonders hob Schmitz Biermanns Nervenstärke hervor: „Zudem ist seine Elfmeterquote mit der von Harry Kane gleichzusetzen. Er liebt es, Verantwortung zu übernehmen.“ Biermann selbst blickt voller Stolz auf die Zeit beim SSV zurück: „Meine Zeit in Bornheim ist das Höchstmaß der Gefühle. Wir haben innerhalb von vier Jahren mit einfachen Mitteln das geschafft, wovon die meisten nur träumen.“ Für die Zukunft freut er sich auf mehr Zeit für die Familie, auf neue Hobbys und Kurzurlaube, auch wenn ihm die Kabine fehlen wird: „Unsere Kabine ist laut – richtig laut. Es wird sehr viel gelacht und rumgeflaxt. Die Chemie hat über die letzten vier bis fünf Jahre immer gestimmt.“ Ein großer Dank gelte seiner Familie, allen voran Frau und Vater, die ihn stets unterstützt haben. Aber auch den Trainern Patrick Schmitz, Andreas Biermann und "Medizinmann" Markus Rachl gilt Biermanns Dank: "Die ganze Geschichte, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass ich in Bornheim gelandet bin, kann man nicht mal eben so erzählen." Mit 21 Jahren ist Schluss: Luca Reuschenbach zieht den Stecker Noch überraschender kommt der Rückzug von Luca Reuschenbach. Mit gerade einmal 21 Jahren beendet ein Spieler seine Laufbahn, der als Inbegriff der Zuverlässigkeit gilt. Der ehemalige U19-Bundesligaspieler des Bonner SC kam als Frühsenior zum SSV und erkämpfte sich sofort einen Stammplatz. Mit über 70 Startelfeinsätzen am Stück war er aus der Bornheimer Zentrale nicht wegzudenken.

Luca Reuschenbach beendet mit erst 21 Jahren vorerst seine Karriere. – Foto: LaBima