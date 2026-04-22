Schlussstrich: Zwei Bornheimer Leistungsträger verlassen Fußballbühne

Der SSV Bornheim muss im Sommer einen personellen Umbruch verkraften. Neben Trainer Patrick Schmitz, der sein Amt zum Saisonende niederlegt, werden zwei weitere Eckpfeiler der Mannschaft künftig nicht mehr auf dem Platz stehen. Kapitän Kevin Biermann und Youngster Luca Reuschenbach haben sich dazu entschieden, ihre Fußballschuhe an den Nagel zu hängen – und das, obwohl beide noch viele Jahre vor sich hätten.
Der SSV Bornheim grüßt derzeit als Tabellenneunter aus dem gesicherten Mittelfeld der Mittelrheinliga und führt die untere Tabellenhälfte an. Doch die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre, die den SSV bis in die höchste Verbandsebene spülte, wird im Sommer ohne zwei ihrer Hauptdarsteller weitergeschrieben werden müssen.
Mit Kevin Biermann verliert der SSV nicht nur seinen Innenverteidiger und Kapitän, sondern das personifizierte Herzstück der Defensive. Der 30-Jährige blickt auf eine bewegte Karriere zurück, die ihn über Friesdorf und Alfter im Jahr 2021 nach Bornheim führte. Dass er dort überhaupt noch einmal angreifen konnte, gleicht einem kleinen Fußballwunder, denn bereits mit Mitte 20 galt Biermann als Sportinvalide. Doch die medizinische Abteilung des SSV um Markus Rachl schaffte das schier Unmögliche.
„Der Hauptgrund ist in erster Linie meine körperliche Verfassung. Ich bin mit meinen jungen, bald 31 Jahren, leider ein ‚Wrack‘. Bereits mit Mitte 20, bevor ich zum SSV gekommen bin, wurde ich als ‚Sportinvalide‘ abgestempelt“, erklärt Biermann seinen Entschluss. Der Prozess reifte über 18 Monate, nur der Aufstieg verhinderte ein früheres Ende: „Ich habe aber auch direkt signalisiert, dass die Saison 25/26 wirklich meine letzte sein wird. Das heißt, diese Entscheidung ist nicht von heute auf morgen gefallen, sondern ein Prozess gewesen.“
Trainer Patrick Schmitz findet emotionale Worte für seinen verlängerten Arm auf dem Platz: „Kevin hat maßgeblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte der letzten fünf Jahre. Es macht ihn zu etwas ganz Besonderem, dass er das, was er als Kapitän und Leader von allen erwartet, in einem noch größeren Ausmaß vorlebt. Schade ist es, dass es körperlich einfach nicht mehr geht. Jedoch zeigt der andere Blickwinkel, dass er alles aus sich herausgeholt hat.“ Besonders hob Schmitz Biermanns Nervenstärke hervor: „Zudem ist seine Elfmeterquote mit der von Harry Kane gleichzusetzen. Er liebt es, Verantwortung zu übernehmen.“
Biermann selbst blickt voller Stolz auf die Zeit beim SSV zurück: „Meine Zeit in Bornheim ist das Höchstmaß der Gefühle. Wir haben innerhalb von vier Jahren mit einfachen Mitteln das geschafft, wovon die meisten nur träumen.“ Für die Zukunft freut er sich auf mehr Zeit für die Familie, auf neue Hobbys und Kurzurlaube, auch wenn ihm die Kabine fehlen wird: „Unsere Kabine ist laut – richtig laut. Es wird sehr viel gelacht und rumgeflaxt. Die Chemie hat über die letzten vier bis fünf Jahre immer gestimmt.“
Ein großer Dank gelte seiner Familie, allen voran Frau und Vater, die ihn stets unterstützt haben. Aber auch den Trainern Patrick Schmitz, Andreas Biermann und "Medizinmann" Markus Rachl gilt Biermanns Dank: "Die ganze Geschichte, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass ich in Bornheim gelandet bin, kann man nicht mal eben so erzählen."
Noch überraschender kommt der Rückzug von Luca Reuschenbach. Mit gerade einmal 21 Jahren beendet ein Spieler seine Laufbahn, der als Inbegriff der Zuverlässigkeit gilt. Der ehemalige U19-Bundesligaspieler des Bonner SC kam als Frühsenior zum SSV und erkämpfte sich sofort einen Stammplatz. Mit über 70 Startelfeinsätzen am Stück war er aus der Bornheimer Zentrale nicht wegzudenken.
Doch die Entwicklung im modernen Fußball stößt dem Youngster sauer auf. „Ich habe letztes Jahr schon mit dem Gedanken gespielt aufzuhören, habe für die laufende Saison dann noch die Zusage gegeben. Der Fußball entwickelt sich in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Viele nehmen sich meiner Meinung nach zu wichtig“, begründet Reuschenbach seinen radikalen Schritt. Er will sich künftig auf seine Berufsausbildung sowie Hobbys wie Golf und Reisen konzentrieren. Ob es ein Abschied für immer ist, lässt er offen: „Ob das mein Karriereende ist, weiß ich nicht, aber es ist jetzt ein Schlussstrich.“ Fehlen werden ihm neben dem Heimspielen das "überragende Umfeld" des SSV Bornheim.
Sein Trainer Patrick Schmitz blickt wehmütig auf die Entwicklung seines Schützlings: „Mister Zuverlässig, ein Leader und sehr reif für sein Alter. Er hat großen Anteil am anhaltenden Erfolg der vergangenen drei Jahre. Das Vertrauen, welches man in ihn gesteckt hat, hat er voll und ganz zurückgezahlt.“ Auf die Frage nach seinem Erfolgsrezept bleibt Reuschenbach bescheiden: „Eigentlich mache ich nur das, was der Trainer von mir sehen will, und ein bisschen kicken kann ich auch.“
Beide Spieler wollen die restliche Saison in der Mittelrheinliga nun in vollen Zügen genießen und so viele Punkte wie möglich sammeln. Für den SSV Bornheim endet damit im Sommer eine Ära, in der zwei unterschiedliche Charaktere den Verein auf ihre Weise geprägt haben.