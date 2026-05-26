Schlussspurt in der Verbandsliga Südwest

Lukas Staretzek gewann mit dem FV Siersburg in Körprich mit 6:2, musste aber dem FV Bischmisheim im rennen um den relegationsplatz dne Vortritt lassen. – Foto: Nils Jung

So mussten sowohl Körprich-Bilsdorf als auch Siersburg auf einen Ausrutscher der „Rehböcke“ hoffen, um selbst noch in den Genuss eines Zusatzspieles, zu kommen. Denn sollte Bischmisheim verlieren und Körprich gewinnen, dann war der Aufsteiger der lachende Dritte.

Mit dem FV Bischmisheim hatte der Zweitplatzierte vor den Spielen mit 62 Punkten die besten Karten. Ein Heimsieg gegen den in den letzten Wochen schwächelnden FC Riegelsberg und das Relegationsspiel war erreicht.

Anders sah es im Allment in Bischmisheim aus: Die Heimelf spielte vor der Pause gehemmt und ohne Mumm. Riegelsberg war gut im Spiel und verzeichnete die besseren Chancen. Die wenigen Gäste-Zuschauer konnten nicht verstehen, dass es zur Pause torlos stand.

So ging es in Körprich munter los, der Gast aus Siersburg machte die Musik und schoss die ersten Tore. Leon Piezuch und Jonas Bernhardt besorgten für Siersburg eine komfortable 2:0-Pausenführung.

In der Pause drehte Trainer Jannik Schliesing kurz an ein paar Stellschrauben und schon lief die Angriffsmaschine: In der 47. Minute flankte Yves Oberhausen von rechts flach vors Tor und Leon Klingler schoss aus elf Metern zum 1:0 ein. Nur drei Minuten später, wehrte Riegelsbergs Abwehr eine Ecke zu kurz ab, Freddy Finkler, ließ einen Strahl aus 13 Metern vom Stapel, der wie ein Strich im rechten Winkel einschlug. Abermals drei Minuten später war es Eric Fuhr, der einen Kopfball zum 3:0 verwandelte. Nun war Bischmisheim obenauf.

In Körprich erhöhte Bernhardt auf 3:0, ehe Zidane Karatas auf 1:3 verkürzte. Doch die zarten Körpricher Hoffnungsfunken erloschen schnell. In der 66. Minute musste SG-Keeper Jannik Wamsbach musste nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. In der Schlussphase hatte Siersburg gegen dezimierte Hausherren leichtes Spiel, gewann am Ende 6:2. „Ich bin schon frustriert, denn nach der Vorrunde waren wir ja schon raus. In der Rückserie haben wir dann eine tolle Serie hingelegt, doch es hat nicht mehr gereicht. Allerdings, und so ehrlich müssen wir sein. Wir haben weder gegen Geislautern noch gegen Bischmisheim gewonnen“, war Fabio Groß, der Siersburger Spielmacher enttäuscht.

Nach dem 3:0 spielten die Bischmisheimer nur noch mit halber Kraft. Riegelsberg kam auf und durch Jason Greff zum Anschlusstor nach 66 Minuten. Schliesing war das, was seine Mannschaft in den letzten Minuten zeigte, zu wenig, tat das mit entsprechender Lautstärke kund. Und seine Jungs gaben prompt eine Antwort. Ein Bischmisheimer Sieg in den letzten Wochen ohne ein Tor von Zinedin Osmanagic? Kaum vorstellbar. Dachte sich auch der Torjäger, der in der 68. Minute auf 4:1 stellte. In der Schlussphase traf Altmeister Valentin Solovej, der den Beginn des Spiels auf der Bank verbrachte, zum 2:4. Danach war Schluss und Rehbock-Jubel. „Uns zeichnen Disziplin, Wille und Einsatzbereitschaft aus. Das sind die Tugenden, die diese Mannschaft hat. Damit kann man erfolgreich sein“, lobte Trainer Schliesing nach dem Spiel.

Das Relegationsspiel gegen den VfL Primstal findet am Samstag, dem 30. Mai 2026, um 16 Uhr auf dem Kunstrasen der Sportvereinigung Quierschied statt