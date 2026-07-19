»Schlussphase glich einer Abwehrschlacht«: Eggenfelden siegreich

Jubel zum Saisonauftakt: Der SSV Eggenfelden feierte in Schwabing einen 2:1-Auswärtssieg. – Foto: Werner Kroiß

Die Niederbayern haben ihr erstes Ligaspiel der neuen Saison in der Landesliga Südost erfolgreich gestaltet. Am heutigen Sonntag setzte sich der SSV mit 2:1 bei den Gastgebern aus Schwabing durch und feierte damit den ersten Dreier der Spielzeit. In einer intensiven und umkämpften ersten Halbzeit gelang den Gästen kurz vor dem Pausenpfiff die Führung. Kosiachenko traf in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum verdienten 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Schwabing den Druck und wurde in der 64. Minute belohnt. Sibilia verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Die Antwort des SSV Eggenfelden ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der Schlussviertelstunde erzielte Kelmendi den entscheidenden Treffer zum 2:1 und bescherte den Niederbayern einen gelungenen Auftakt in die neue Landesliga-Saison.

Daniel Blindhuber (Trainer SSV Eggenfelden): „Es war ein verdienter Sieg gegen einen offensiv sehr starken Gegner. In der ersten Halbzeit hatten wir ein deutliches Chancenplus und hätten uns eigentlich schon früher belohnen müssen. Allerdings ist auch Schwabing immer wieder gefährlich vor unser Tor gekommen. Kurz vor der Pause hatte Schwabing nach einer Ecke einen Pfostentreffer. Im direkten Gegenzug ist uns dann das 1:0 gelungen. In der zweiten Halbzeit waren wir leider nicht mehr so zielstrebig wie im ersten Durchgang. Beide Mannschaften hatten nur wenige Torchancen. Durch einen schmeichelhaften Elfmeter ist Schwabing dann zum Ausgleich gekommen. Zehn Minuten später haben wir nach einer schönen Kombination über die Außenbahn und einem starken Abschluss aus rund 16 Metern erneut die Führung erzielt. Die Schlussphase war sehr intensiv und glich einer Abwehrschlacht. Wir haben jedoch leidenschaftlich verteidigt und den Vorsprung über die Zeit gebracht. Ich bin stolz auf die Mannschaft, die heute alles auf dem Platz gelassen hat und sich die drei Punkte verdient hat. Insgesamt war es von beiden Teams ein wirklich gutes Spiel.“