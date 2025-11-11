Schlussoffensive reicht nicht gegen den SC Lahr

Auch gegen den SC Lahr blieben die Möhlinkicker zum vierten Mal in Folge sieglos. Im Gegensatz zu den drei Partien zuvor wurde nun aber endlich wieder getroffen – durch zu viele defensive Unzulänglichkeiten jedoch wurde etwas Zählbares verschenkt.

Der 1:1-Ausgleich fiel in der 18. Minute. Kapitän Maximilian Faller flankte von rechts, Shqipon Bektashi stand schon parat, wurde dann aber von hinten arg plump umgestoßen. Klare Sache – ohne zu zögern entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Diesen verwandelte Shqipon Bektashi sehr sicher; Keeper Jona Leptig bog in die falsche Ecke ab. Nach 5 Stunden und 2 Minuten (!!) endlich wieder ein VfR-Treffer.

Das Spiel begann gleich sehr temporeich und mit der ersten Chance (2.) für den VfR. In guter Position wurde Shqipon Bektashi angespielt, doch er jagte die Kugel über das Gästetor. Besser machte es Dominik Kaufmann vom Gästeteam – im zweiten Versuch traf er zum 0:1 (4.).

In der 25. Spielminute gingen die Lahrer erneut in Führung. Nach einer Hereingabe von der linken Seite durch Kevin Gießler vollendete Larsen Naletilic zum 1:2. Dann packte er auch noch das 1:3 (41.) drauf – einen tollen Steckpass chippte er über Keeper Elias Kiefl. Dann war Pause in einem bis dahin ruhigen und fairen Spiel.

Heimcoach Amaury Bischoff probierte es zu Beginn der 2. Halbzeit mit einem Doppelwechsel. Der SC Lahr stand nun tiefer und setzte vermehrt auf Konterspiel. Zudem wurde die Begegnung ruppiger und von beiden Trainerbänken her auch lauter. Chancen hüben wie drüben gab es nicht so viele zu vermelden, dafür wurde das „Kartenspiel“ (die eine oder andere Karte sehr fraglich) zu arg intensiviert.

In der 78. Minute fast das 1:4, als Dominik Kaufmann den Ball nach einem Konter haarscharf am linken Pfosten vorbeidrehte. Sechs Minuten später (84.) fiel das Tor dann doch: Der gerade eingewechselte Nico Schumacher traf aus 11 Metern unten links.

Das Match schien entschieden, doch die Schwarz-Gelben kamen nochmals zurück ins Spiel. In der 87. Spielminute – Vorbereitung von der rechten Seite durch Erich Sautner, von einem Gästespieler prallte das Spielgerät zu Muhammed Aslan. Aus 23 Metern fasste sich dieser ein Herz und setzte den Ball ins linke untere Eck zum 2:4. Eine gute Zeigerumdrehung später (88.) gar noch das 3:4! Aufbau wie gehabt über rechts, die Flanke verlängerte Yannick Häringer mit dem Kopf, Ergi Alihoxha aus der Drehung – und drin das Ding!

Zu mehr reichte es bis zum Schlusspfiff nach 98 Minuten leider nicht mehr.

Der natürlich enttäuschte VfR-Coach Amaury Bischoff sagte in der Pressekonferenz: „Der Gästesieg sei verdient – mahnte aber an, dass wir zu wenig machen aus unseren Möglichkeiten.“

Tore:

0:1 (4.) Dominik Kaufmann

1:1 (18.) FE Shqipon Bektashi (Maximilian Faller)

1:2 (25.) Larsen Naletilic

1:3 (41.) Larsen Naletilic

1:4 (84.) Nico Schumacher

2:4 (87.) Muhammed Aslan (Erich Sautner)

3:4 (88.) Ergi Alihoxha (Yannick Häringer)

Aufstellung VfR Hausen:

Kiefl – Arjonit Rexhepi (46. Tekbas), Schellbach, Boz (63. Sautner), Aslan, Faller (C) (72. Einecker), Bektashi, Ngonge Mboyo, Eichelberg (46. Bellemare), Alihoxha, Häringer

Zuschauer: 100

Schiedsrichter: Paul Züfle (FC Böhringen)

Assistenten: Oskar Lorenz, Ben Anthony Crous

Bericht: Mike Gaulrapp (VfR Hausen)