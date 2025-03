Schlusslichter im direkten Duell – Topspiel in Goslar

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Fortuna Lebenstedt steht mit 15 Punkten unter Druck und muss gegen Wendessen dringend punkten, um nicht weiter abzurutschen. Die Gäste befinden sich im Mittelfeld und haben weniger Druck. Aufgrund der Tabellensituation geht Wendessen leicht favorisiert in die Begegnung.

MTV Wolfenbüttel II – SC Gitter

Der MTV Wolfenbüttel II will nach zuletzt zwei Siegen gegen den Tabellen-Sechsten SC Gitter weiter in der Erfolgsspur bleiben. Gitter hat mit einem Auswärtssieg die Möglichkeit, sich weiter in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Die Tagesform dürfte entscheidend sein.