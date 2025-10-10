Schlusslicht Wahlscheider SV: Liga-Alltag nach Traum-Los Viktoria Köln

Es scheint, als habe der Wahlscheider SV in dieser Saison zwei Gesichter: Das Pokal-Gesicht und das Liga-Gesicht. Im Kreispokal Sieg steht der Bezirksligist in der zweiten Runde und trifft dort in der nächsten Woche auf A-Ligist TSV Wolsdorf. Viel beeindruckender ist aber die Reise im Mittelrheinpokal. In Runde eins schaltete der WSV das Landesliga-Spitzenteam von Eintracht Verlautenheide im Elfmeterschießen aus, in der zweiten Runde musste mit dem SC Fliesteden der nächste Landesligist dran glauben. Die große Belohnung folgte am Dienstag: Im Achtelfinale empfängt Wahlscheid Titelverteidiger und Drittligist Viktoria Köln.

Trainer Werner warnt: "Laufen Zielen hinterher"

Umso erstaunlicher ist, dass es in der Liga bislang so überhaupt nicht läuft. Nur ein einziger Zähler steht nach fünf Spielen zu Buche. Die Pokalerfolge sorgen zweifelsfrei für Euphorie, der Fokus liegt aber darauf, sich schnellstmöglich aus der Gefahrenzone der Bezirksliga zu befreien. "Wir laufen in der Liga unseren Zielen hinterher und das ist bei uns Priorität Nummer eins. Pokal ist schön und hervorragend, aber wir müssen in der Meisterschaft unsere Ziele erreichen und sollten da jetzt auf einen guten Weg kommen. Das ist die absolute Priorität und am besten Sonntag schon anfangen damit", sagte WSV-Coach Linus Werner nach der Auslosung. Gegner VfR Hangelar dürfte den Pokal am Sonntag noch in den Knochen haben, allerdings ohne Euphorie. Im Kreispokal Sieg scheiterte der VfR an A-Ligist TFC Inter Troisdorf mit 3:4. In der Liga steht Hangelar immerhin bei fünf Punkten.



Spätestens seit dem vergangenen Wochenende ist Blau-Weiß Friesdorf seinem Status als Topteam wieder deutlich näher gekommen. Der Vorjahres-Zweite schaffte es als erste Mannschaft, Tabellenführer TuS Oberpleis beim 2:2 Paroli zu bieten. Langsam aber sicher kämpft sich die Mannschaft von Trainer-Duo Thomas Huhn und Farbod Khosravani wieder in höhere Tabellengefilde. Vermutlich wäre der ehemalige Mittelrheinligist gerne dort, wo der TuRa Germania Oberdrees aktuell etwas überraschend steht. Oberdrees grüßt aktuell vom zweiten Platz, hat in sechs Spielen viermal gewonnen. Mit Friesdorf wartet nun eine große Herausforderung - und für Friesdorf die nächste Möglichkeit, seinen Status als Spitzenteam wiederzuerobern. Die weiteren Spiele des 7. Spieltags