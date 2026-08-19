 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Schlusslicht Wachtendonk-Wankum gegen Pfalzdorf II gefordert

Kreisliga A Kleve-Geldern: Gegen Siegfried Materborn verlor der TSV Wachtendonk-Wankum deutlich mit 0:5 - und will jetzt im ersten Heimspiel gegen Alemannia Pfalzdorf II den Saisonstart retten.

von André Nückel · Heute, 16:11 Uhr · 0 Leser
WaWa im Fokus.
WaWa im Fokus. – Foto: Susanne Schmidt

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Kreisliga A Kleve/GE
Vikt. Goch II
1. FC Kleve II
Materborn
Sevelen

2. Spieltag in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Gegen Siegfried Materborn verlor der TSV Wachtendonk-Wankum deutlich mit 0:5 - und will jetzt im ersten Heimspiel gegen Alemannia Pfalzdorf II den Saisonstart retten. Das Flutlichtspiel ist das Eröffnungsspiel am Freitagabend ab 20 Uhr. Pfalzdorf II unterlag dem SV Sevelen mit 1:2.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Fr., 21.08.2026, 20:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
20:00
Spieltext TSV WaWa - Pfalzdorf II

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen II
15:30
Spieltext TSV Nieukerk - Broekhuysen II

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
15:30
Spieltext SV Veert - 1. FC Kleve II

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
15:15
Spieltext Uedemer SV - SV WiDo

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
SG Kessel / Ho-Ha
SG Kessel / Ho-HaSG Kessel / Ho-Ha
15:00
Spieltext SV Straelen - SG Kessel / Ho-...

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
15:30
Spieltext Vernum - Materborn

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
15:30
Spieltext Sevelen - Wissel

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:00live
Spieltext SV Walbeck - Vikt. Goch II

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Sa., 29.08.26 18:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Uedemer SV
So., 30.08.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Goch II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Walbeck
So., 30.08.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Straelen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 30.08.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Grün-Weiß Vernum

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SV Veert - SG Kessel / Ho-Ha
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - BV Sturm Wissel
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Straelen - Alemannia Pfalzdorf II
So., 06.09.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde Broekhuysen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Walbeck - 1. FC Kleve II
So., 06.09.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn
So., 06.09.26 15:30 Uhr TSV Nieukerk - Viktoria Winnekendonk
So., 06.09.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Sevelen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

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