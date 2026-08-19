Schlusslicht Wachtendonk-Wankum gegen Pfalzdorf II gefordert

2. Spieltag in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Gegen Siegfried Materborn verlor der TSV Wachtendonk-Wankum deutlich mit 0:5 - und will jetzt im ersten Heimspiel gegen Alemannia Pfalzdorf II den Saisonstart retten. Das Flutlichtspiel ist das Eröffnungsspiel am Freitagabend ab 20 Uhr. Pfalzdorf II unterlag dem SV Sevelen mit 1:2.
3. Spieltag
Sa., 29.08.26 18:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Uedemer SV
So., 30.08.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Goch II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Walbeck
So., 30.08.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Straelen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 30.08.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Grün-Weiß Vernum
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SV Veert - SG Kessel / Ho-Ha
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - BV Sturm Wissel
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Straelen - Alemannia Pfalzdorf II
So., 06.09.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde Broekhuysen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Walbeck - 1. FC Kleve II
So., 06.09.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn
So., 06.09.26 15:30 Uhr TSV Nieukerk - Viktoria Winnekendonk
So., 06.09.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Sevelen
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: