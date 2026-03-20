Schlusslicht vs. Primus - Nachbarduell in Deggendorf

Als turmhoher Favorit tritt die SpVgg Ruhmannsfelden beim SV Oberpolling an – Foto: Harry Rindler

Nach vier Monaten rollte das runde Leder in der Bezirksliga Ost wieder. Zum Frühjahrsauftakt gibt es zwei Freitagabend-Partien, unter anderem das Derby zwischen der SpVgg GW Deggendorf und der SpVgg Niederalteich, das ebenso wie der Vergleich zwischen dem SV Garham und TSV Grafenau auf Kunstrasen ausgetragen wird. Am Samstag steht für Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden der undankbare Gang zum schon etwas abgeschlagenen Schlusslicht SV Oberpolling auf dem Programm. Zahlreiche Zuschauer wird das Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Obernzell-Erlau und dem TSV Waldkirchen anlocken, in dem es für die Hausherren um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht. Um "Big Points" geht es im Tabellenkeller auch für den SV Hofkirchen, der zum Einstand von Neu-Coach Peter Gallmaier den TSV Mauth erwartet, der ebenfalls noch nicht aus dem Schneider ist.

Heute, 18:00 Uhr SpVgg GW Deggendorf Deggendorf SpVgg Niederalteich Niederalteic 18:00 live PUSH



Andreas Schäfer (Sportlicher Leiter SpVgg GW Deggendorf): "Wie unangenehm Niederalteich sein kann, haben wir im Hinspiel leidvoll erfahren müssen. Diesmal wollen wir den Spieß umdrehen und mit drei Punkten ins Frühjahr starten. Gegen eine Mannschaft, die vermutlich relativ defensiv agieren wird und sehr kampfstark ist, stellen wir uns auf ein hartes Stück Arbeit ein."



Personalien: Julius Reiner, Sebastian Kett und Valentin Bobenhausen fallen langfristig aus. Roman Artemuk und Niklas Hauner konnten zuletzt das Training intensivieren und sind zumindest Kader-Kandidaten.







Manuel Kesten (Trainer SpVgg Niederalteich): "Auf dem Kunstrasen in Deggendorf erwartet uns ein spielstarke und top eingespielt Mannschaft. Wir sind krasser Außenseiter, werden aber alles in die Waagschale werfen und schauen, was am Ende dabei rauskommt."



Personalien: Mit Ausnahme von Patrick Dobak sind alle Mann an Bord.













Heute, 18:30 Uhr SV Garham Garham TSV Grafenau Grafenau 18:30 PUSH





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach einer langen Vorbereitung sind wir heiß und können es kaum erwarten, wenn am Freitagabend unter Flutlicht der Ball wieder rollt. Wir sind gefühlt gut drauf und wollen auch versuchen, drei Punkte in Garham zu lassen. Dass das gegen eine sehr starke Offensive aus Grafenau nicht einfach wird, dem sind wir uns aber bewusst. Daher gilt es, die Zweikämpfe anzunehmen und dem Gegner wenig Raum zu geben. Nach vorne wollen wir versuchen, dominant aufzutreten und dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken."



Personalien: Fixe Ausfälle sind Eric Schläger und Mario Grill. Auf der Kippe stehen Filip Palutka und Lukas Probst.





Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Für mich persönlich gehört Garham in den nächsten Jahren zu den absoluten Top-Mannschaften der Bezirksliga. Sie verfügen über einen starken Kader, der auch mittlerweile in der Breite angepasst wurde. Wenn wir dort was holen wollen, müssen wir gleich mal ans Limit gehen und nahezu fehlerfrei agieren."



Personalien: Die "Stodbärn" vermelden Bestbesetzung.



Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach einer langen Vorbereitung sind wir heiß und können es kaum erwarten, wenn am Freitagabend unter Flutlicht der Ball wieder rollt. Wir sind gefühlt gut drauf und wollen auch versuchen, drei Punkte in Garham zu lassen. Dass das gegen eine sehr starke Offensive aus Grafenau nicht einfach wird, dem sind wir uns aber bewusst. Daher gilt es, die Zweikämpfe anzunehmen und dem Gegner wenig Raum zu geben. Nach vorne wollen wir versuchen, dominant aufzutreten und dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken."Personalien: Fixe Ausfälle sind Eric Schläger und Mario Grill. Auf der Kippe stehen Filip Palutka und Lukas Probst.Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Für mich persönlich gehört Garham in den nächsten Jahren zu den absoluten Top-Mannschaften der Bezirksliga. Sie verfügen über einen starken Kader, der auch mittlerweile in der Breite angepasst wurde. Wenn wir dort was holen wollen, müssen wir gleich mal ans Limit gehen und nahezu fehlerfrei agieren."Personalien: Die "Stodbärn" vermelden Bestbesetzung.



Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Wir wollen positiv in die Frühjahrsrunde starten und haben eine gute Vorbereitung hinter uns. Auch im letzten Härtetest gegen Grainet haben wir ein gutes Spiel gemacht. Nun heißt es dies am Samstag gegen einen starken Gegner aus Waldkirchen u bestätigen. Wir wollen daheim mit drei Punkte starten."



Personalien: Hannes Rauscher, Benedikt Kleinert, Jonas Kurzböck und Jakob Schäfer sind zum Zuschauen verdammt.





Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Am Samstag wird uns ein richtig schwieriges Spiel erwarten. Obernzell wird ein sehr unangenehmer Gegner - vor allem in den Umschaltmomenten vmüssen wir voll da sein. Wir haben aber eine gute Vorbereitung hinter uns und wollen - auch wenn es personell derzeit etwas schwierig ist - alles geben, um Punkte mitzunehmen."



Personalien: Matthias Pauli, Sebastian Weiß, Jakob Weber und Fabian Waschinger können nicht mitwirken.





Morgen, 15:00 Uhr FC Künzing Künzing SV Hutthurm Hutthurm 15:00 PUSH



Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): "Wir sind hochmotiviert und wollen bestmöglich in die restliche Saison starten. Der SV Hutthurm braucht unbedingt Punkte und wird dementsprechend in das Spiel gehen. Wir erwarten einen kompakten Gegner, der das Spiel mit viel Engagement angehen wird. In der Vorbereitung haben wir gut gearbeitet und sind trotz eher durchwachsenen Leistungen in den vergangenen Testspielen gut drauf. Wir wollen die Punkte in Künzing behalten."



Personalien: Die Dauerpatienten Simon Göde, Samuel Kronschnabel, Maxi Tiefenbrunner, Tim Sporrer, Lucas Forster sowie Ersatzkeeper Vinzent Steinhuber stehen nicht zur Verfügung. Andreas Drexler, der kein einziges Testspiel mitmachen konnte, wird vermutlich auf der Ersatzbank Platz nehmen.





Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Künzing ist seit Jahren eine Spitzenmannschaft der Bezirksliga Ost und dementsprechend ist das für uns eine äußerst schwierige Aufgabe, die wir aber positiv gestimmt in Angriff nehmen. Wir werden kompakt verteidigen müssen, wollen aber auch nach vorne unsere Momente haben. Einen Auswärtspunkt wollen wir mitnehmen."



Personalien: Neben dem erst im Aufbau befindlichen Liebenow fehlen Dustin Lippert und Jakob Knab.







Der SV Grainet (in weiß) geht leicht favorisiert in das Heimspiel gegen den personell etwas gebeutelten TSV-DJK Oberdiendorf – Foto: Robert Geisler









Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Zum Restrückrundenauftakt erwartet uns mit Oberdiendorf gleich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Unser Gegner bringt viel individuelle Qualität mit und hat sich in der Winterpause mit Anton Autengruber auch auf der Trainerposition hervorragend verstärkt. Wir haben in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet und wollen das im Heimspiel nun auch gleich unter Beweis stellen."



Personalien: Lediglich Bastian Wagner kann nicht auflaufen.





Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Nach der langen Vorbereitungszeit freuen wir uns auf dem schönen Auftakt in Grainet. Beide Teams haben eine ähnliche Struktur und haben fast ausschließlich Spieler in ihren Reihen, die sehr verwurzelt und absolute Teamplayer sind."



Personalien: Sebastian Gruber und Andreas Eder sind angeschlagen und daher noch fraglich. Mehrere Monate werden Keeper Marco Unfried und Alessandro Maier außer Gefecht sein. Luca Büchler laboriert an einem Bänderriss und zu allem Überfluss ist Jonas Mauritz beruflich verhindert.







Martin Braumandl (Trainer SV Oberpolling): "Die Jungs haben während der Winterpause und und der sechswöchigen Vorbereitung hervorragend gearbeitet. Die Stimmung ist super und jeder fiebert dem Spiel gegen den Liga-Primus entgegen. Es klingt vielleicht komisch, aber irgendwie das ideale Spiel zum Einstieg in die restliche Saison. Die Rollen sind klar verteilt und es ist definitiv kein Spiel auf Augenhöhe. Ruhmannsfelden ist auf allen Positionen hervorragend besetzt und verfügt über außergewöhnliche Einzelspieler. Diese 90 Minuten in Schach zu halten, wird eine Herkulesaufgabe. Für uns gilt es, so lange wie möglich, dagegenzuhalten und solche Spiele einfach auch genießen. Dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Ein Punktgewinn wäre für uns wie ein Sechser im Lotto."



Personalien: Jonas Rasshofer, Lukas Klessinger und Awaiz Raza können nicht mitmischen.





Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Die Vorbereitung ist zu Ende, ab Samstag wird es wieder ernst für uns. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wir hatten eine sehr gute Trainingsbeteiligung und konnte auch zwei Testspiele auf Rasen austragen. Wirklich zählt es aber erst in Oberpolling, wo es bekanntlich nie leicht ist. Schon im Hinspiel hatten wir beim 1:0-Sieg einige Probleme und wir stellen uns auf ein sehr kampfbetontes Spiel ein. Wir wollen gut starten und drei Punkte mitnehmen - das ist unser Ziel für das Auftaktspiel."



Personalien: Einzig Marcel Steinbauer steht auf der Ausfallliste. Martin Braumandl (Trainer SV Oberpolling): "Die Jungs haben während der Winterpause und und der sechswöchigen Vorbereitung hervorragend gearbeitet. Die Stimmung ist super und jeder fiebert dem Spiel gegen den Liga-Primus entgegen. Es klingt vielleicht komisch, aber irgendwie das ideale Spiel zum Einstieg in die restliche Saison. Die Rollen sind klar verteilt und es ist definitiv kein Spiel auf Augenhöhe. Ruhmannsfelden ist auf allen Positionen hervorragend besetzt und verfügt über außergewöhnliche Einzelspieler. Diese 90 Minuten in Schach zu halten, wird eine Herkulesaufgabe. Für uns gilt es, so lange wie möglich, dagegenzuhalten und solche Spiele einfach auch genießen. Dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Ein Punktgewinn wäre für uns wie ein Sechser im Lotto."Personalien: Jonas Rasshofer, Lukas Klessinger und Awaiz Raza können nicht mitmischen.Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Die Vorbereitung ist zu Ende, ab Samstag wird es wieder ernst für uns. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wir hatten eine sehr gute Trainingsbeteiligung und konnte auch zwei Testspiele auf Rasen austragen. Wirklich zählt es aber erst in Oberpolling, wo es bekanntlich nie leicht ist. Schon im Hinspiel hatten wir beim 1:0-Sieg einige Probleme und wir stellen uns auf ein sehr kampfbetontes Spiel ein. Wir wollen gut starten und drei Punkte mitnehmen - das ist unser Ziel für das Auftaktspiel."Personalien: Einzig Marcel Steinbauer steht auf der Ausfallliste.



Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Mit der Vorbereitung sind wir insgesamt sehr zufrieden. Die Testspielergebnisse und Trainingsbeteiligung waren gut, obwohl wir witterungsbedingt wenig auf Rasen trainieren konnten. Am Sonntag gehen wir gegen Schalding II topmotiviert in die Partie und wollen ein anderes Gesicht zeigen als beim Hinspiel. Bei der Niederlage waren wir komplett chancenlos. Diesmal wollen wir auf jeden Fall einen Punkt in Hochbruck behalten."



Personalien: Erfreulich ist das Comeback von Torjäger Petr Prucha, der nach fast eineinhalbjähriger Verletzungspause sein Pflichtspiel-Comeback feiern wird. Verzichten muss der Aufsteiger aktuell nur auf Spielführer Matthias Krampfl.





Manuel Mörtlbauer (Trainer SV Schalding-Heining II): "Wir freuen uns darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht. In Bischofsmais werden wir direkt gefordert sein und müssen auf jeder Position eine Top-Leistung abrufen. Wir wollen im Defensivverhalten an die Vorbereitungsspiele anknüpfen. Vorne sind wir sowieso immer für etwas gut."



Personalien: Chefanweiser Mörtlbauer, Co-Spielertrainer Manuel Mikolaiczyk, Winter-Rückkehrer Martin Prenaj, Julius Donaubauer und Timo Nömeier müssen passen.





So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Hofkirchen Hofkirchen TSV Mauth Mauth 15:00 PUSH



Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "Nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit Höhen und Tiefen freuen wir uns nun, dass es endlich losgeht, um die Mission Klassenerhalt zu starten. Mit Mauth bekommen wir es gleich mit einem direkten Mitkonkurrenten im Abstiegskampf zu tun, der auch alles daran setzen wird, zu punkten und es werden wohl Kleinigkeiten entscheidend sein. Wir haben aber ein Heimspiel und werden alles versuchen, um die Punkte in Hofkirchen zu behalten."



Personalien: Bis auf Thomas Hidringer sind alle Akteure einsatzfähig.





Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "In Hofkirchen treffen wir auf eine Mannschaft, die sich nie aufgibt oder hängen lässt. Das haben wir nach einer 2:0-Führung im Hinspiel, und dem Unentschieden zum Schlusspfiff, selber erfahren müssen. Unsere Mannschaft hat beim letzten Testspiel am vergangenen Wochenende eine gute Leistung gezeigt und ist gut auf den Start der Frühjahrsrunde vorbereitet."



Personalien: Schwer wiegt das Fehlen von Goalgetter Korbinian Tolksdorf, der ebenso wie Felix Fenzl nicht dabei sein kann.