Schlusslicht TuS Neuhausen: »Flinte nicht ins Korn werfen« Das erste Landesliga-Halbjahr beendeten die Wormser auf dem letzten Platz +++ Die Rückkehr eines Routiniers und gute Derby-Erinnerungen machen TuS-Trainer Franz Graber dennoch Mut von Michael Mayer · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Es geht um wichtige Punkte im Abstiegskampf: Steven Junkert (links, TuS Neuhausen) und Marc-Lucas Lechner (Phönix Schifferstadt) grätschen, um den Ball zu erwischen. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. 14 Punkte aus 18 Spielen bedeuten für Aufsteiger TuS Neuhausen den letzten Platz in der Landesliga Ost. Da darf die Frage erlaubt sein, ob mit Fortsetzung der Rückrunde am 1. März in Ingelheim die letzten Spiele der Wormser in dieser Klasse anstehen. „Wir bestreiten die restlichen Spiele dieser Runde, nicht die letzten in der Landesliga“, stellt TuS-Trainer Franz Graber klar und gibt sich trotz personeller Probleme optimistisch.

Zwei wegweisende Derbys vor der Brust „Die Flinte jetzt schon ins Korn zu werfen, wäre doch Quatsch", verweist Graber auf die zahlreichen anderen Vereine mit mäßiger Punkteausbeute, die noch in Schlagdistanz sind. Wie eben die SpVgg Ingelheim, an die man bei einem eigenen Erfolg bis auf wenige Zähler heranrücken könnte. Es folgen direkt die Derbys gegen Pfeddersheim und Wormatia II, die Neuhausen in der Hinrunde beide für sich entscheiden konnte. „Das wissen wir noch gut. Die aber auch", rechnet Graber mit erneut hitzigen Duellen. Mit dem Unterschied, dass für die TSG und die Wormatia-Reserve deutlich mehr auf dem Spiel stehe: „Der Druck liegt jeweils beim Gegner. Pfeddersheim kann es sich nicht erlauben, schon wieder abzusteigen, und die Wormatia will schon ewig aufsteigen. Für uns ist die Landesliga noch immer ein Abenteuer, das natürlich weitergehen soll. Aber sollten wir doch absteigen, wäre das kein Weltuntergang."

Erschwert wird der Start in die Rückrunde von den Auswirkungen des „Katastrophenspiels“, so Graber, Ende November gegen den FSV Schifferstadt. Alexander Folk und Florian Lutz wurden für fünf Ligaspiele gesperrt, Furkan Altun für vier. Auch auf Fabian Kerth kann das Trainerduo Graber und Marco Stark nicht mehr zählen. Studienbedingt zieht es den Allrounder nach Australien. Doch es gibt auch gute Nachrichten bezüglich der Personalsituation. So hat sich Jonas Frey, der verletzungsbedingt in der bisherigen Runde nur sporadisch zum Einsatz kam, stabilisiert; er wird links offensiv versuchen, Impulse zu setzen. „Er ist alleine schon wegen seiner Präsenz wichtig“, schwärmt Graber. TuS-Comeback eines vermissten Routiniers Auch Steven Junkert, der im letzten Jahr immer wieder Probleme mit den Adduktoren hatte, ist wieder regelmäßig im Training. Und natürlich Philip Bach. Der hatte eigentlich seine Fußballschuhe vor der Saison an den Nagel gehängt, kam dann einmal für das Derby gegen die TSG zurück in den Kader. Bei einer personellen Notlage wolle Bach helfen. Die sei nun gegeben. Beim jüngsten 5:2-Testspielsieg gegen Freinsheim, den Tabellenvierten der Bezirksliga Vorderpfalz, traf der Routinier gleich dreimal.