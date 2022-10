Schlusslicht TSV Wa.-Wa. gegen Mülheimer FC unter Wert geschlagen Die 0:3-Niederlage gegen den Mülheimer FC wäre so nicht notwendig gewesen.

Doch ganz so deutlich, wie das Erlebnis vermuten lässt, waren die Kräfteverhältnisse auf dem Platz im Sportpark Laerheide nicht verteilt. Die Heimelf hatte sich nach der bitteren 1:2-Niederlage im Kellerduell in Broekhuysen viel vorgenommen und ging engagiert zu Werke. Bereits in der 23. Minute vergab Markus Müller eine klare Kopfballchance, als er aus acht Metern Distanzam gegnerischen Torhüter scheiterte. Solche Gelegenheiten lässt sich der Wachtendonker Trainer, der für den verhinderten Markus Hoppe in der Startelf stand, eigentlich nicht entgehen.

Und so nahm das Unheil in der 34. Minute seinen Lauf. Mit einer Kopfball-Rückgabe auf Schlussmann Lars Bergner wollte TSV-Verteidiger Philipp Cox eine Situation klären. Der Keeper kam allerdings aus seinem Kasten heraus – der Ball senkte sich als Bogenlampe ins eigene Tor. Mit einer schmeichelhaften 1:0-Gästeführung ging es in die Kabinen.