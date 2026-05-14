Schlusslicht trotzt dem Spitzenreiter – Eching nutzt die Gunst der Stunde

Nahmen die Steilvorlage aus Attenkirchen auf: Die Echinger Fußballer – hier Florian Kappauf (r.) im Kopfballduell – halbierten den Rückstand zu Ligaprimus Dietersheim. – Foto: Lehmann

Attenkirchen hat Dietersheim am Rande der Niederlage. Eching nutzt die Chance und besiegt den SV Langenbach.

In der Kreisklasse 3 ist immer alles möglich – und den besten Beweis dafür gab es am Mittwochabend: Der Letzte Attenkirchen hatte den Ersten Dietersheim am Rande der Niederlage, doch der Ligaprimus holte beim 2:2 mit einem Elfer in der Nachspielzeit noch einen glücklichen Punkt. SpVgg Attenkirchen – SV Dietersheim 2:2 (2:0). Nach dem Match wurde leidenschaftlich über zwei Strafstöße diskutiert, die den Dietersheimern zugesprochen worden waren. Nicolas Esono Ntutum scheiterte bei dem ersten nach gut einer Stunde am Torwart – und in der 94. Minute traf er zum 2:2, nachdem zuvor Jürgen Glasner der Anschlusstreffer gelungen war (85.). In der ersten Hälfte netzte Christian Lorenz (5./43.) zweimal für die Attenkirchener ein, die defensiv kompakt standen und aus wenigen Möglichkeiten viel machten.

„Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben“, sagte später SpVgg-Trainer Michael Huber. „Der Schiedsrichter sprach uns gegenüber von zwei strittigen Elfmetern – und dann darfst du nicht beide geben.“ Man sei um zwei Punkte gebracht worden. Dietersheims Coach Christopher Schindler berichtete dagegen von „zwei ganz klaren Elfmetern“. Bis zum Abpfiff nach neun Minuten Nachspielzeit machte der SVD viel zu wenig aus seinem Ballbesitz. Attenkirchen lieferte dagegen kämpferisch ein Riesenspiel ab. SV Marzling – SV Hörgertshausen 2:3 (2:0). Mit zwei Riesenböcken half der Gast bei den Marzlinger Toren von Michael Aubele (2.) und Thomas Mäuer (45.) mit. Doch Hörgertshausen drehte die Partie noch dank Luis Buchner (61./Elfmeter), Julian Radlmaier (78.) und Valentin Hobmaier (81.). Für SVH-Trainer Michael Tafelmaier war das logisch, „weil wir eigentlich das ganze Spiel über die bessere Mannschaft waren“. Marzlings Coach Jochen Jürgens sah das anders und sprach von einem intensiven Spiel, in dem sein Team zu viele Standards verursacht habe. Dafür wurde man am Ende bestraft. SV Vötting – TSV Paunzhausen 1:2 (0:1). Mit diesem Sieg hat Paunzhausen seine Chancen auf den direkten Klassenerhalt erhöht und Vötting nun endgültig wieder in den Abstiegskampf hineingezogen. Der TSV spielte eine starke erste Halbzeit, führte nach dem Tor von Tobias Kreidler (17.) und hätte auch mit 2:0 vorne liegen können. SVV-Torwart Maximilian Schlicht machte ein tolles Spiel – und nach einer Paunzhausener Ecke kam der Platzverein dann zum 1:1-Ausgleich (Bibek Santoshi/52.). Der TSV erzielte den Siegtreffer durch eine späte Standardsituation, bei der Yakhya Diop als Letzter am Ball war (88.). „Das war unsere beste Saisonleistung“, freute sich Paunzhausens Coach Asim Sarajlic. BC Uttenhofen – FVgg Gammelsdorf 1:1 (1:0). In der ersten Hälfte war Uttenhofen spielbestimmend, während nach der Pause Gammelsdorf den Hut aufhatte. Nach dem 1:0 (Alexander Pfoser/40.) bekamen die in der Offensive nicht so zwingenden Gäste einen Kann-Elfmeter nach einem Handspiel. Christoph Hösl glich aus (79.). „Wenn man ehrlich ist, dann war das für uns ein eher glückliches Unentschieden“, sagte FVgg-Trainer Alfons Deutinger. TSV Eching – SV Langenbach 3:1 (2:1). Der Tabellenzweite hat die Steilvorlage aus Attenkirchen aufgenommen und den Rückstand zu Dietersheim auf zwei Zähler halbiert. Die beiden besten Rückrundenmannschaften starteten mit offenem Visier. Eching ging zweimal in Führung durch David Androsevic (7.) und Daniel Amannsberger (37.) bei dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Julian Hauner (13.). In der 84. Spielminute machte dann Toptorjäger Daniel Mömkes den Deckel auf die Partie – und damit ist Eching nun die letzte in der zweiten Saisonhälfte noch ungeschlagene Mannschaft. Der Sieg des Tabellenzweiten ging in einem engen Match in Ordnung, weil Langenbach nicht so ins Laufen kam wie zuletzt. Bei den Gästen waren mehrere Akteure angeschlagen, und deshalb gerieten die Zebras in der zweiten Halbzeit trotz des knappen 2:1-Vorsprungs nicht wirklich in Gefahr. Mit einer reifen Leistung machten die Echinger das Titelrennen wieder richtig spannend – und nun ist das Meisterschaftsendspiel Eching gegen Dietersheim ganz nahe. FC Neufahrn – SpVgg Mauern 4:0 (3:0). Dieser Sieg der Neufahrner war eine Ansage und eine gewisse Vorentscheidung. Die letzten drei Mannschaften (Mauern, Attenkirchen, SC Freising) spielen nur noch einen Releganten und zwei Absteiger aus. Neufahrn dagegen wahrte die Chancen auf den direkten Klassenerhalt und schoss sich für das Derby in Eching warm. Mit den Treffern von Nico Plattenhardt (26./39.), Erik Ogbebor (43.) und Daniel Mößner (47.) war das „Sechs-Punkte-Spiel“ frühzeitig entschieden. Wenn die zuletzt wechselhaften Neufahrner diese Leistung konservieren können, dann klappt es auch mit dem direkten Ligaverbleib Ende Mai. Mit den Dreiern unter der Woche haben Paunzhausen und Neufahrn mehrere Clubs so richtig in den Abstiegskampf hineingezogen. SGT Istanbul Moosburg – SC Freising 4:3 (2:1). Für den neutralen Zuschauer war der Kick sehr unterhaltsam, und Istanbul gewann letztlich verdient. Mann des Tages war der dreifache SGT-Torschütze Mesut Toprak (9./50./63.). Zudem traf Mete Kapcak zum 2:1 (30.). Nach dem 1:1 durch ein Eigentor (15.) hatte der SCF seine beste Phase und zwei Monsterchancen zur eigenen Führung. Die Freisinger, denen der direkte Abstieg droht, kamen in Hälfte zwei nur noch durch Anton Bondarenko (60.) und Youssef Mraidi (90.) auf 3:2 sowie 4:3 heran. Das Ergebnis liest sich enger, als der Spielverlauf war. Nach dem Freisinger Distanzkracher zum 3:2 trafen kurz danach die Moosburger, und nach dem 4:3 war dann auch gleich Schluss.