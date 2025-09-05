Schlusslicht trifft Vorletzten – beste Defensive gegen beste Offensive

Der sechste Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 verspricht Brisanz in allen Tabellenregionen. Während Spitzenreiter TSV Altenlotheim beim FC Homberg seine weiße Weste verteidigen will, kommt es beim 1. FC Schwalmstadt zum direkten Duell zwischen dem Vierten und dem Tabellenzweiten SC Edermünde. Im Tabellenkeller kämpfen TuSpo Mengeringhausen und FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz um die ersten Punkte, während VfB Schrecksbach vor heimischer Kulisse endlich den Befreiungsschlag anpeilt.

Mengsberg will nach zuletzt durchwachsenen Auftritten im Heimspiel Stabilität finden. Der Gast aus Korbach reist mit Rückenwind vom deutlichen 6:1-Erfolg gegen Schrecksbach an, hat jedoch auswärts noch keinen Punkt geholt. Die letzten drei direkten Duelle der beiden Teams gingen an die Waldecker. Torfestival vorprogrammiert?

Die FSG Gudensberg überzeugte bislang mit starker Heimoffensive, bleibt jedoch insgesamt im Mittelfeld der Tabelle. Schauenburg reist nach vier Siegen in Serie mit großem Selbstvertrauen an und könnte sich im Spitzenfeld festsetzen. Da die letzten Duelle der beiden Teams ausgeglichen waren bleibt der Ausgang der Partie offen. Wolfhagen will Wiedergutmachung

Wolfhagen II möchte die 1:7-Pleite in Neukirchen/Röllshausen vergessen machen und auf heimischem Platz seine weiße Weste wahren. Aufsteiger Brunslar/Wolfershausen kämpft nach fünf Spielen mit lediglich drei Punkten gegen den Abstieg. Alles andere als ein Sieg für die Wölfe wäre eine Überraschung.

Kellerduell in Bad Arolsen