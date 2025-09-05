Schlusslicht trifft Vorletzten – beste Defensive gegen beste Offensive

Der sechste Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 verspricht Brisanz in allen Tabellenregionen. Während Spitzenreiter TSV Altenlotheim beim FC Homberg seine weiße Weste verteidigen will, kommt es beim 1. FC Schwalmstadt zum direkten Duell zwischen dem Vierten und dem Tabellenzweiten SC Edermünde. Im Tabellenkeller kämpfen TuSpo Mengeringhausen und FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz um die ersten Punkte, während VfB Schrecksbach vor heimischer Kulisse endlich den Befreiungsschlag anpeilt.
Schwere Aufgabe für die Engelhainer
Mengsberg will nach zuletzt durchwachsenen Auftritten im Heimspiel Stabilität finden. Der Gast aus Korbach reist mit Rückenwind vom deutlichen 6:1-Erfolg gegen Schrecksbach an, hat jedoch auswärts noch keinen Punkt geholt. Die letzten drei direkten Duelle der beiden Teams gingen an die Waldecker.
Torfestival vorprogrammiert?
Die FSG Gudensberg überzeugte bislang mit starker Heimoffensive, bleibt jedoch insgesamt im Mittelfeld der Tabelle. Schauenburg reist nach vier Siegen in Serie mit großem Selbstvertrauen an und könnte sich im Spitzenfeld festsetzen. Da die letzten Duelle der beiden Teams ausgeglichen waren bleibt der Ausgang der Partie offen.
Wolfhagen will Wiedergutmachung
Wolfhagen II möchte die 1:7-Pleite in Neukirchen/Röllshausen vergessen machen und auf heimischem Platz seine weiße Weste wahren. Aufsteiger Brunslar/Wolfershausen kämpft nach fünf Spielen mit lediglich drei Punkten gegen den Abstieg. Alles andere als ein Sieg für die Wölfe wäre eine Überraschung.
Kellerduell in Bad Arolsen
Das Kellerduell bringt den Vorletzten Mengeringhausen und Schlusslicht Felsberg/Lohre/Niedervorschütz zusammen. Beide Teams sind noch sieglos und hoffen, im direkten Vergleich den Befreiungsschlag zu landen. Mengeringhausen setzt auf Heimvorteil, während FeLoNi auf die Unterstützung der Fans baut.
Quo vadis, Neukirchen/Röllshausen?
Der Melsunger FV will nach zwei Niederlagen in der Liga den Schwung aus dem Pokal mitnehmen. Die Gäste aus Neukirchen/Röllshausen reisen nach dem 7:1-Erfolg über Wolfhagen II als Favorit an. In den letzten zwei Partien der beiden Teams hatte Melsungen das Nachsehen.
Gelingt Schrecksbach der erste Heimsieg?
Schrecksbach wartet weiterhin auf den ersten Heimsieg und steht nach vier Niederlagen aus sechs Spielen unter Druck. Sand ist in dieser Saison noch ungeschlagen, wartet jedoch ebenfalls noch auf den ersten Auswärtserfolg. Beide Mannschaften haben einige personelle Ausfälle zu verkraften, was das Duell offen erscheinen lässt.
Favoritenrolle beim TSV
Homberg schwankt in seinen Leistungen und trifft nun auf den ungeschlagenen Tabellenführer Altenlotheim. Der Gastgeber hofft, auf heimischem Kunstrasen einen Vorteil zu haben und dem Spitzenreiter erstmals Punkte abnehmen zu können. Altenlotheim muss auf den gesperrten Hammer verzichten, bleibt aber in der Favoritenrolle.
Beste Abwehr gegen beste Offensive
Im Topspiel empfängt der Vierte Schwalmstadt den Tabellenzweiten Edermünde. Beide Teams haben 13 Punkte auf dem Konto und sind in guter Form, wobei Schwalmstadt zuletzt dreimal in Serie gewann. Die Gäste verfügen mit 23 Treffern über die stärkste Offensive der Liga, treffen jedoch auf die bislang stabile Abwehr der Gastgeber.