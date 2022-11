– Foto: Sven Leifer

Schlusslicht trifft in Minute 92: ASV Dachau Remis bei Schlusslicht 1:1 in Brunnthal

Fußball-Landesligist ASV Dachau kann Brunnthal einfach nicht bezwingen. Am Samstag gab es beim Schlusslicht ein spätes Gegentor zum 1:1.

Dachau – Es war der Spieltag der späten Tore in der Landesliga Südost. Auf vier Sportplätzen sicherten sich Teams nach Toren ab der 88. Minute Punkte. Der ASV Dachau gehörte zu den Leidtragenden. Er kassierte am Samstag beim TSV Brunnthal in der Nachspielzeit das 1:1 und blieb damit auch im zweiten Saisonduell gegen das Tabellenschlusslicht sieglos.

Trainer Manuel Haupt war bedient: „Es ist frustrierend. Wir schenken die Spiele regelmäßig in den letzten Minuten ab.“ In der ersten Hälfte waren die Dachauer noch tonangebend. Sie erspielten sich zahlreichen gute Möglichkeiten. Die erste davon hatte Maximilian Bergner, der am vergangenen Wochenende noch das Tor gehütet hatte. Da mit Korbinian Dietrich und Ersatzmann Artem Bykanov beide Keeper wieder dabei waren, konnte der Spielgestalter wieder in der Offensive auflaufen. Doch Bergner setzte den Ball an den Pfosten – und muss weiterhin auf seinen ersten Saisontreffer warten. Auch Mateo Velic verpasste es, dem Schlusslicht früh ein Gegentor einzuschenken.