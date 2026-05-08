Schlusslicht trennt sich vom Trainer: "Mut hat der Mannschaft gefehlt"

– Foto: Anne Weimer

Schon am Freitagabend könnte das Ende des Verbandsliga-Kapitels bei der SG Rot-Weiß Thalheim besiegelt sein. Holt das Schlusslicht nicht mindestens einen Zähler im Heimspiel gegen den SV Westerhausen, so stünde der Abstieg aus Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse auch unabhängig von allen anderen Ergebnissen bereits rechnerisch fest.

Vor dem vielleicht schon letzten Akt in der Verbandsliga überraschen die Thalheimer noch mit einer Personalentscheidung. In dieser Woche trennte sich der abgeschlagene Tabellenletzte von Trainer Kai Uwe Ziegler. Der 61-Jährige hatte die Mannschaft erst im Oktober übernommen . Von dem gemeinsamen Ziel Klassenerhalt sind die Rot-Weißen sechs Spieltage vor dem Ende aber weit entfernt. Zum FuPa-Profil:

"Eigentlich wollten wir die Saison ordentlich über die Bühne bringen. Wie es nun zu dieser Entscheidung gekommen ist, das weiß ich nicht", erklärte Ziegler der "Mitteldeutschen Zeitung" bezüglich seiner Freistellung. Raik Prielipp, der Sportliche Leiter der Thalheimer, führt "negative Ergebnisse" als Grund für die Trennung auf.

Co-Trainer übernimmt, Torwarttrainer tritt zurück

Zuletzt hätte ihm die Courage der Mannschaft gefehlt - insbesondere im Derby beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen (0:1). "Wir wollten dort überhaupt nicht mitspielen, hatten Angst wie die Schlange vorm Kaninchen“, kritisiert Prielipp. Schon in den vergangenen Wochen sei die Stimmung aufgrund der ausbleibenden Erfolge "immer negativer" geworden: "Wir wissen im Prinzip bereits seit längerem, dass wir abgestiegen sind. Deshalb kann man in dem Wissen, dass es um nichts mehr geht, Euphorie und ein bisschen größere Spielfreude versprühen. Dieser Mut hat der Mannschaft in den letzten Wochen jedoch gefehlt", so Prielipp.

In den verbliebenen Partien wird der 39-jährige Thomas Trost - seit Winter Co-Trainer der Mannschaft - die Geschicke der SG Rot-Weiß Thalheim an der Seitenlinie lenken. Unterstützung bekommt er dabei nicht mehr vom bisherigen Torwarttrainer Kevin Eck. Der 37-Jährige ist von seinem Posten zurückgetreten. Zu den FuPa-Profilen:

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