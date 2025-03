Schlusslicht TDV Velbert sichert sich wichtige Punkte im Abstiegskampf

Von Beginn an übernahm Velbert die Kontrolle über das Spiel. Nach 22 Minuten brachte Kapitän Kaan Terzi sein Team mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Nach einer guten Stunde erhöhte Joshua Kapenda per Kopf auf 2:0, bevor der eingewechselte Joshua Yeboah mit dem 3:0 den Schlusspunkt setzte.

Für den FC wird die Lage hingegen immer bedrohlicher. Trainer Nurettin Yilmaz machte nach der erneuten Niederlage den Fastenmonat Ramadan als einen der Gründe für die schwache Leistung aus. "80 Prozent unserer Spieler fasten. Wir haben gekämpft, solange wir Kraft hatten, aber irgendwann waren die Spieler müde". Bereits am Freitag hatte er sein Team gebeten, am Spieltag auf das Fasten zu verzichten – offenbar ohne Erfolg.

Auch wenn zur Halbzeit noch alles möglich schien, war das zweite Gegentor nach einem individuellen Fehler in der Defensive der Wendepunkt der Partie. Um künftig konkurrenzfähiger zu sein, hat der MFC seine nächsten beiden Heimspiele auf Freitagabend verlegt – nach Sonnenuntergang und dem Fastenbrechen.

Abstiegskampf spitzt sich zu

Durch die Niederlage ist Mülheim auf den viertletzten Tabellenplatz abgerutscht – eine Position, die mit hoher Wahrscheinlichkeit den Abstieg bedeutet. Der Grund: Sollte es zu mehreren Absteigern aus der Regionalliga kommen, würden aus der Oberliga mehr als nur drei Teams in die Landesliga müssen. Der Abstiegskampf in der Oberliga ist angespannt: Der TVD Velbert bleibt mit 13 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, konnte durch den jüngsten Sieg aber etwas Hoffnung schöpfen. Direkt davor liegt der SC Union Nettetal mit 14 Zählern, ebenfalls tief in der Gefahrenzone. Auch die Sportfreunde Niederwenigern (16 Punkte) kämpfen ums Überleben in der Liga.

Für den Mülheimer FC 97 (20 Punkte) wird es ebenfalls eng. Obwohl sie aktuell auf Rang 15 stehen, könnte dieser Platz am Ende der Saison nicht reichen, da durch mögliche Regionalliga-Absteiger aus dem Niederrhein-Gebiet weitere Teams aus der Oberliga absteigen könnten. Auch die SF Baumberg (20 Punkte) und der 1. FC Kleve (21 Punkte) sind noch nicht aus dem Schneider.

Für Velbert bleibt der Sieg ein Hoffnungsschimmer, doch Trainer Yalcinkaya weiß, dass seine Mannschaft nachlegen muss: "Aus den kommenden drei Spielen in Büderich, gegen Niederwenigern und Baumberg brauchen wir mindestens vier, besser noch sechs Punkte" . Ob der TVD den Schwung mitnehmen kann, wird sich in den nächsten Partien zeigen.