Schlusslicht sieht sich gut gerüstet

Eppelborner Jubel nach dem Sieg gegen Wormatia Worms – Foto: Oliver Altmaier

RPS-Oberligist FV Eppelborn will in den ausstehenden Ligaspielen noch so viele Punkte wie möglich holen. Ob damit noch der in weite Ferne gerückte Klassenerhalt erreicht werden kann, spielt erst mal keine große Rolle, doch unversucht will Trainer Jan Berger nichts lassen.

Oberliga-Schlusslicht FV Eppelborn hat sich in seinem letzten Testspiel vor der Fortsetzung der Rückrunde in der RPS-Liga mit einem spektakulären 4:4 (2:1) vom Schröder-Saarlandligisten TuS Herrensohr getrennt.

Trotz der vielen Gegentreffer zieht Trainer Jan Berger viele positive Aspekte aus diesem letzten Test, der bereits am vorletzten Samstag, also zwei Wochen vor dem ersten Ligaspiel des Jahres, ausgetragen wurde. "Wir haben seitdem kein Spiel mehr gemacht, haben aber dennoch eine gute Vorbereitung mit guten Ergebnissen, so haben wir die SpVgg. Quierschied 5:1 geschlagen und gegen Herrensohr mit 3:1 geführt, ehe wir zahlreiche Wechsel vornahmen. Das hat Herrensohr ausgenutzt, das war schon ein starker Gegner, die haben dann auch alles drangesetzt, noch zum Ausgleich zu kommen. Wir haben dann gesehen, dass wir defensiv besser arbeiten müssen, nach vorne waren wir in den beiden genannten spielen ja effektiv", sagt Berger, der den FVE im Herbst übernahm.