Schlusslicht sendet Lebenszeichen, Spektakel in Dessau und ein Abbruch

– Foto: Frank Möller

Am Sonnabend war es wieder so weit: Zum ersten Mal im neuen Jahr rollte in Sachsen-Anhalt im Amateurbereich in Pflichtspielen der Ball - wenn auch nach allerhand Absagen nur sehr unregelmäßig. Dennoch: In der LOTTO-Landesliga, in der Landesklasse sowie in einigen Spielklassen auf Kreisebene und im Nachwuchs ging es um Punkte. Dazu waren zwei Oberligisten im Einsatz.

Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Oberliga Süd

Der Jahresauftakt des VfL Halle 96 war nicht von Erfolg gekrönt. Die Mannschaft von Luca Shubitidze, die im Winter noch mit Regionalliga-Erfahrung verstärkt wurde, musste sich zum Punktspielstart dem RSV Eintracht aus Stahnsdorf beugen. Dabei hatten Jegor Jagupov und Ludwig Bölke die Hallenser zum Start des zweiten Durchgangs sogar in Führung gebracht. Doch diese konnte der VfL beim Titelanwärter nicht halten.

Den Spielern und Verantwortlichen der SG Union Sandersdorf dürfte der Blick auf die Tabelle der Oberliga Süd am Sonnabend große Freude bereiten: Nach dem 3:1-Erfolg beim Aufsteiger 1. SC Heiligenstadt stehen die Unioner vorerst auf Rang sechs. Marius Ihbe, Dennis Brunner und Maximilian Scheibe trafen zum Auswärtssieg. LOTTO-Landesliga Nord

Der SV 08 Baalberge hat zum Start ins neue Jahr ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Im Heimspiel gegen den SV Preußen Schönhausen - ausgetragen auf dem Kunstrasen in Bernburg - holte das Schlusslicht der LOTTO-Landesliga Nord einen 4:0-Erfolg und damit den erst zweiten Dreier der Saison. Lucas Weichbrot und Erik Gadkowsky trafen dabei jeweils doppelt. Die Gäste hingegen mussten neben der Niederlage auch eine schwere Verletzung von Tom Künnemann verkraften, der mit dem Krankenwagen abgeholt wurde.

LOTTO-Landesliga Süd

In ungewohnten Gefilden trafen sich am Samstag die SG Blau-Weiß Brachstedt und der SV Edelweiß Arnstedt zu ihrem Duell in der LOTTO-Landesliga Süd. Dieses wurde nämlich auf dem Kunstrasenplatz des Fritz-Heinrich-Stadions in Bitterfeld-Wolfen ausgetragen. Tore bekamen die offiziell 26 Zuschauer dabei einige zu sehen, aber keinen Sieger. Die Brachstedter und die Arnstedter, für die Patrick Neigenfink einen Dreierpack schnürte, trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden. Landesklasse 1

Landesklasse 4

Der SV Allemannia Jessen bleibt der Tabellenspitze zum Start ins neue Jahr auf den Fersen. Durch Treffer von Erik Thomas Heinrich und Mustafa Alalawi setzte sich der Tabellenzweite der Landesklasse 4 mit 2:0 beim FC Victoria Wittenberg durch.

Auch Tabellenführer SV Eintracht Elster hat seine erste Aufgabe im neuen Jahr souverän gelöst. Angeführt von Dreierpacker Philipp Schneider gewann der Spitzenreiter das Heimspiel gegen den TuS Dessau-Kochstedt mit 4:1.

Ein torreiches Spektakel bekamen die Zuschauer am Samstag auf dem Kunstrasenplatz an den Kienfichten zu sehen. In einem kurzweiligen Schlagabtausch rang der Dessauer SV 97 den SV Blau-Rot Coswig mit 5:3 nieder. Dabei hatten die Gäste zunächst zweimal geführt und später in der 83. Minute durch Jan-Erik Bergt zum zwischenzeitlichen 3:3 ausgeglichen. Doch Luca Dieckow und Matin Yousef schossen den DSV mit zwei späten Treffern zum Sieg. Kreisoberliga Wittenberg

Zur Pause zurückgelegen, am Ende gejubelt: Kreisoberliga-Aufsteiger SV Einheit Wittenberg hat das Heimspiel gegen den SV Hellas Oranienbaum gedreht. Alexander Scherg und Doppelpacker Steven Herold trafen zum 3:1-Heimerfolg. Stadtoberliga Meisterrunde Magdeburg

Finn-Luca Melzian war am Samstag der gefeierte Mann beim VfB Ottersleben II. Ausgerechnet der frühere Neustädter Nachwuchsspieler schoss den VfB im Reserven-Duell der Stadtoberliga-Meisterrunde mit dem TuS 1860 II per Dreierpack zum 3:1-Auswärtssieg. 1. Kreisklasse Salzlandkreis

Dennis Beer hat für die Entscheidung gesorgt. Der ehemalige Verbandsliga-Spieler traf am Sonnabend zum 3:2-Erfolg des Froser SV Anhalt beim SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun/Altenweddingen II. Die zwischenzeitliche 2:0-Führung durch Florian Rymarczyk und Justin Münzer hatten die Gäste zuvor aus der Hand gegeben.

Im Kellerduell der 1. Kreisklasse Salzlandkreis hat die SG Eickendorf/Eggersdorf II am Samstag ihren dritten Saisonsieg gelandet. Henry Böhm und Maik Chalupka trafen zum 2:1-Heimsieg über den FSV Drohndorf-Mehringen II.

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe A

Einen rabenschwarzen Tag haben die A-Junioren des Halleschen FC zum Auftakt in die Frühjahresrunde der DFB-Nachwuchsliga erwischt. Beim SV Babelsberg 03 setzte es eine deftige 0:8-Schlappe. A-Junioren-Verbandsliga

In der U19-Verbandsliga fand die Begegnung zwischen dem VfB Ottersleben und dem Haldensleber SC am Samstag ein vorzeitiges Ende. Beim Stand von 0:6 wurde die Partie noch vor der Halbzeit abgebrochen.

U17-DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde - Gruppe A

Zum Auftakt der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga haben die B-Junioren des 1. FC Magdeburg am Sonnabend ein Statement gesetzt. Mit 3:1 gewann die Mannschaft von Matthias Mincu ihr Heimspiel gegen den Hamburger SV. U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B