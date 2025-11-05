Schlusslicht schockt Spitzenreiter - Forsterner B-Jugend schlägt Altenerding

Nur einmal sieht er nicht gut aus: Der überragende Forsterner Schlussmann Lukas Letsch patzt hier, doch der am langen Pfosten stehende Altenerdinger Tobias Mertl (r.) bringt die vom Torhüter unterlaufene Hereingabe nicht im Kasten unter. – Foto: Andreas Heilmaier

Spitzenreiter gegen Schlusslicht, so lautete die eigentlich klare Ausgangslage vor dem Duell der B-Junioren der SpVgg Altenerding mit dem FC Forstern.

Pustekuchen: Die Partie nahm einen völlig unerwarteten Verlauf, am Ende jubelte Forstern über einen sensationellen 1:0-Auswärtssieg, während der Favorit an seiner eklatanten Chancenverwertung scheiterte und die Tabellenführung wieder abgeben musste. Auch wenn Oliver Baron nach Pass von Ben Wacker schon nach drei Minuten die Führung allein vor dem Tor auf dem Schlappen hatte, aber am starken FCF-Schussmann Lukas Letsch scheiterte, deutete sich früh an, dass es für die Veilchen kein Selbstläufer werden würde. SpVgg-Trainer Goekmen Uluhan war beeindruckt von der Spielweise des Gegners und erkannte an, „dass Forstern weit besser agiert, als es der Tabellenplatz vermuten lässt“.

Forstern kam zu einer ersten Möglichkeit, als Kapitän Jakob Stadler nach einem Fehler von Torhüter Kilian Burgholzer zum Abschluss kam, das Ziel aber knapp verfehlte. Danach übernahm Altenerding wieder die Kontrolle, doch die Defensive der Gäste stand kompakt. Kurz vor der Pause bot sich Tobias Mertl noch eine gute Gelegenheit, doch er brachte den Ball nach einem Fehler von Letsch, der eine Flanke unterlief, nicht im Tor unter. Nach Wiederanpfiff entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Gäste mutiger wurden und einige Angriffe starteten, die jedoch nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Altenerding setzte auf Konter, doch auch hier fehlte die letzte Konsequenz.