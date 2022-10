Schlusslicht SC Unterbach gegen Tabellenführer Die Unterbacher stehen am Sonntag vor einer besonderen Herausforderung.

Diesen Vorschusslorbeeren wurde das Team von Trainer Marcel Winkens (39) bis dato vollauf gerecht. 22 Punkte und 27:8 Tore stehen nach neun Spieltagen in der Zwischenbilanz. Nur einmal, am 4. September, ging der VfL als Verlierer vom Platz – beim allerdings deftigen 2:6 in Gnadental. Zuletzt stand nach der Heimpartie gegen TuS Gerresheim ein 2:0-Erfolg.

Gerresheim, da war doch was. Die Unterbacher zogen vor 14 Tagen an der Heyestraße mit 1:8 den Kürzeren, was kurz nach dem Abpfiff den Rücktritt des Trainerduos Roberto Marquez/Andi del Polito zu Folge hatte (unsere Redaktion berichtete).

Zweifacher Torschütze des Tabellenführers am Vorsonntag war Fatlum Ahmeti (30), der in neun Begegnungen bereits zehn Mal ins Schwarze traf. Bei allem Respekt vor der Qualität des gesamten Kaders gilt indes Tim Heubach als absoluter Top-Spieler. Der 34-jährige Defensivmann verfügt über eine Menge Profierfahrung, lief in der Vergangenheit unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern und den FSV Frankfurt auf.

In Unterbach sind alle gespannt, wie sich das eigene Team gegen den Aufstiegsanwärter, der in der vergangenen Saison hinter dem FC Büderich als Zweiter ins Ziel kam, aus der Affäre zieht. Fakt ist jedenfalls, dass die Mannschaft nach dem ersten Saisonsieg, dem 2:1 vor Wochenfrist in Dormagen, mit etwas mehr Selbstvertrauen an die Aufgabe herangeht. Florian Bondorf und Sven Gehrmann, die als „Interimstrainer“ ihren Anteil am Überraschungscoup beim TSV Bayer hatten, bereiteten das Team auch diesmal akribisch vor.