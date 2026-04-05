Schlusslicht Reinfeld kommt: Rasensport mit Dreier auf Platz 6

Umso wichtiger ist für Rasensport ein Heimerfolg gegen den Tabellenletzten, denn mit einem Dreier gegen die Stormarner könnte man den Ortsrivalen wieder vom 6. Platz verdrängen.

Ein Blick auf die Rückrundentabelle verrät aber, dass der VfR zumindest, was die Punkteausbeute betrifft, momentan als Vorletzter mit erst einem Erfolg nicht sonderlich gut dasteht. Allerdings zeigte Rasensport zumindest im neuen Jahr einen starken Aufwärtstrend bei der unglücklichen 2:3-Heimniederlage gegen Spitzenreiter SV Todesfelde und beim 3:3-Remis in Lübeck gegen die Regionalligareserve von Phönix, denn die beiden Niederlagen gegen den TuS Rotenhof und beim FC Kilia resultierten noch aus dem alten Jahr.

VfR-Trainer Danny Cornelius beantwortete einige Fragen zur aktuellen Situation bei Rasensport.

Gegen den Tabellenvorletzten Preußen Reinfeld ist der VfR in der Favoritenrolle. Was macht die Aufgabe trotzdem so schwer?

Reinfeld hat nichts mehr zu verlieren. Im Endeffekt gehen sie jetzt in jedes Spiel rein wie in ein Endspiel. Das macht es eigentlich so schwer, weil es für sie eigentlich jedes Spiel ein Finale ist und sie sich komplett reinhauen. Ich glaube, sie wollen sich dann auch ordentlich verabschieden.

Und eventuell hat der eine oder andere Spieler auch die Ambition, nächstes Jahr Oberliga zu spielen, will sich auch für neue Vereine zeigen, und von daher ist das eigentlich die große Schwierigkeit.

Die Platzverhältnisse im VfR-Stadion lassen oft kein gutes Kombinationsspiel zu, weil viele Bälle auf dem holprigen Untergrund verspringen. Das hat auch großen Einfluss auf das, was auf dem Platz passiert. Sind aktuell Maßnahmen angedacht, das Geläuf in der „Grümmi-Arena“ zu verbessern?

Dazu kann ich eigentlich nicht viel sagen. Unsere Platzwarte und der Verein tun alles, damit der Platz irgendwie in einem bespielbaren Zustand ist. Leider konnte nicht viel gemacht werden, und die lange Eiszeit und der Schnee haben dazu beigetragen, dass wir den Platz nicht pflegen konnten. Ja, es sind mit Sicherheit Maßnahmen geplant, aber die greifen jetzt noch nicht. Natürlich wird das Spiel dadurch beeinflusst, weil man Fußball nicht so spielen kann wie auf einem wunderbaren Teppich. Nichtsdestotrotz müssen wir die Platzverhältnisse annehmen. Beide Mannschaften müssen darauf spielen.

Gibt es beim VfR schon Überlegungen, wie und ob es mit einer 2. Mannschaft in der neuen Saison weitergeht?

Was mit der zweiten Mannschaft ist, weiß ich nicht. Da werde ich komplett rausgehalten. Das ist Vereinssache. Damit möchte ich auch nicht allzu viel zu tun haben, weil ich mich auf meine Mannschaft konzentriere. Wir wollen unsere Punkte holen, wir wollen am Ende einen ordentlichen Tabellenplatz erreichen, und aus dem Grund halte ich mich aus dieser Thematik komplett raus.

Wie ist die momentane Personallage?

Wir haben mit Rado (Karaman, d. Red.) und mit Visa (Mehmeti, d. Red.) zwei zentrale Spieler, die momentan angeschlagen sind beziehungsweise auch mit dem Knie längere Zeit ausfallen. Außerdem haben wir den einen oder anderen Spieler, der aufgrund der Trainingsintensität und der tiefen Plätze etwas müde Beine hat, aber ansonsten nicht viel. Bis auf die beiden Spieler und unsere Langzeitverletzten Louis Schmidt und Sven Freitag haben wir eigentlich alle dabei.