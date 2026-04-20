Schlusslicht Reiffelbach: Erster Punkt seit November - im Derby

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Der FSV Reiffelbach zeigte sich jedoch wenig geschockt und antwortete kurz nach Wiederanpfiff: Ein Weitschuss von Leon Paulus wurde unhaltbar abgefälscht und schlug zum 1:1-Ausgleich (48.) im Netz ein. Danach blieb die Partie offen, bis Philipp Rahn den TuS Gangloff mit dem 1:2 erneut in Front brachte (77.). Oftmals brach der FSV in dieser Saison nach der 60. Minute oder einem Zwei-Tore-Rückstand ein – dieses Mal hielten die Reiffelbacher jedoch bis zum Schluss dagegen und verhinderten einen höheren Rückstand.

Das Spielgeschehen selbst präsentierte sich über 90 Minuten hinweg ausgeglichen. Keines der beiden Teams konnte sich ein deutliches Übergewicht erspielen. Den ersten Nadelstich setzten jedoch die Gäste: Nach einem Fehler im Spielaufbau der Reiffelbacher schaltete Gangloff blitzschnell um. Ein präziser Steckpass fand Samuel Neubrech, der eiskalt zur 0:1-Führung vollstreckte (32.).

Die Belohnung folgte in der 94. Minute: Ein direkter Paulus-Freistoß von der linken Strafraumkante schlug zum vielumjubelten 2:2-Endstand ein und sicherte dem FSV den verdienten Punktgewinn. Für den FSV Reiffelbach war dieses Remis wie ein moralischer Sieg. „Jedes Wochenende kriegen wir auf die Ohren, da tut der Punktgewinn extrem gut“, gab Daniel Stein, Vorstandsvorsitzender des FSV, offen zu.

Reiffelbacher Kaderplanung für die kommende Saison noch lange nicht abgeschlossen

Stein hob nach der Partie hervor: „Es war ein total faires Spiel, es gab nicht einmal eine gelbe Karte.“ Ein Kompliment, das er auch dem Unparteiischen Uwe Jacobs aussprach: „Wenn der Schiedsrichter nicht auffällt, dann weiß man, er hat eine gute Partie abgeliefert.“

Mit dem Rückenwind aus dem Derby möchte der FSV Reiffelbach die verbleibende Runde „sauber zu Ende spielen“. Priorität habe dabei der Spaß am Fußball und die Gesundheit des Kaders. „Es bleiben vor allem hoffentlich alle Spieler verletzungsfrei“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Da es in dieser Saison keine Absteiger aus der B-Klasse Bad Kreuznach II geben wird, bleibt der Tabellenletzte auch in der kommenden Spielzeit sicher B-Klassist.

Hinter den Kulissen wird zudem bereits fleißig am Kader für die Spielzeit 2026/27 gebastelt. Laut Stein befinde man sich aktuell mit fünf bis sechs potenziellen Neuzugängen in Gesprächen. „Ob sie alle kommen, steht allerdings noch in den Sternen“, hält sich Stein bezüglich der finalen Kaderplanung bedeckt.

Der Spielverlauf: 0:1 Neubrech (32.), 1:1 Paulus (48.), 1:2 Rahn (77.), 2:2 Paulus (90.+4)

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