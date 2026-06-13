Schlusslicht rehabilitiert sich, Duell um Silber, später Sieg für SCB

Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim schlägt sich beim Meister SSC Weißenfels tapfer. Der SV Dessau 05 und der BSV Halle-Ammendorf legen den Grundstein für ein Endspiel um die Vizemeisterschaft. Der FSV Barleben und der SC Bernburg jubeln in der Nachspielzeit. Das war der vorletzte Spieltag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

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>> VfB Merseburg gegen BSV Halle-Ammendor im Livestream: (hier klicken) Zum ersten Mal seit Mitte März hat der BSV Halle-Ammendorf auswärts wieder die vollen drei Zähler eingesammelt. Zu Gast beim VfB Merseburg siegte die Elf von Christian Kamalla am Sonnabend dank der Treffer von Janne Hartmann und Pascal Pannier mit 2:1. Weil der 1. FC Bitterfeld-Wolfen gleichzeitig in Sangerhausen verlor, kommt es für die nun drittplatzierten Ammendorfer am letzten Spieltag zum direkten Endspiel um die Vizemeisterschaft gegen den SV Dessau 05. Die Mitteldeutschen Zeitung hat das Duell zwischen Merseburg und Ammendorf im Livestream übertragen.

Alles andere als eine klare Angelegenheit war das Duell Meister gegen Schlusslicht: Wie bereits im Hinspiel hat sich der SSC Weißenfels auch im Rückspiel mit 1:0 gegen die SG Rot-Weiß Thalheim durchgesetzt. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Stefan Raßmann vom Elfmeterpunkt. Im Vergleich zur 2:14-Niederlage in der Vorwoche rehabilitierte sich die Defensive der Thalheimer und zeigte sich wieder deutlich stabiler.

Mit zuletzt drei Siegen in Serie hatte der 1. FC Bitterfeld-Wolfen zum Endspurt noch einmal seinen Anspruch auf Tabellenplatz zwei untermauert. Seit Sonnabend ist aber klar: Es wird in der Endabrechnung maximal Platz drei für BiWo werden. Denn im Auswärtsspiel beim VfB Sangerhausen, der sich von Trainer Stefan Kuhnert verabschiedete, unterlagen die Bitterfelder mit 1:2. Kevin Schäffner traf für die Rosenstädter kurz vor dem Schlusspfiff zum siegreichen Heimabschluss und Kuhnert-Abschied.

Der SV Dessau 05 geht als Tabellenzweiter in den finalen Spieltag der Saison. Im Heimspiel gegen den schon abgestiegenen SSV Havelwinkel Warnau ließ die Elf von Dimitrios Mitsis am Sonnabend beim 5:0-Erfolg keine Zweifel aufkommen. Am letzten Spieltag kommt es für die Dessauer zum direkten Duell um die Vizemeisterschaft beim BSV Halle-Ammendorf.

Ohne Sieger endete das Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn: Mit einem 2:2-Unentschieden trennten sich der FSV Barleben (7.) und der SV Eintracht Emseloh (8.). Zwar waren die Gäste zweimal in Führung gegangen, doch antwortete jeweils Sean-Niklas Priese für die Hausherren - beim zweiten Mal erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. So endete auch das vierte Verbandsliga-Duell zwischen beiden Teams mit einem Remis.

Nach dem 4:1-Erfolg gegen die Nachbarn des FSV Barleben hat der SV Fortuna Magdeburg das nächste Duell mit einem Vertreter aus der Börde verloren. Trotz Führung unterlag die Mannschaft von Dirk Hannemann mit 1:3 beim Haldensleber SC, der nach vier Niederlagen in Folge mal wieder dreifach punkten konnte.

In der Rückrundentabelle steht der SV Blau-Weiß Dölau auf dem vorletzten Rang. Das hat sich am Sonnabend auch nicht geändert: Im Heimspiel mussten sich die Dölauer mit 0:3 dem SV Blau-Weiß Zorbau geschlagen geben. Für die Zorbauer war es der vierte Sieg in Serie.