Schlusslicht Potsdamer Kickers jubelt, SpG Briesen/Dissen siegt 11:1

SV Kloster Lehnin – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 3:0

Max Stirkat brachte die Gastgeber in der 35. Minute mit dem verdienten 1:0 in Führung. Bastian Kranz erhöhte eine Viertelstunde vor Schluss auf 2:0 (75.), ehe erneut Max Stirkat in der 80. Minute den Deckel draufsetzte.

SV Ziesar 31 – SV Dallgow 47 5:0

Ronny Schmidt eröffnete in der 13. Minute den Torreigen, Arian Nethe ließ mit seinem Doppelpack (23., 29.) schnell die nächsten Treffer folgen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fabian Meyer auf 4:0 (51.), ehe Ronny Horn in der 86. Minute den Schlusspunkt setzte.

FC Borussia Brandenburg – Werderaner FC Viktoria 1920 II 1:0

Die Partie blieb lange torlos – bis Simon Brüggmann in der 84. Minute zur Stelle war und den Spitzenreiter jubeln ließ. Bereits drei Minuten zuvor sah Julian Schwandt (81./FC Borussia Brandenburg) die Gelb-Rote Karte.

SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren – FSV Babelsberg 74 II 7:0

Ramon Schulz eröffnete in der 15. Minute, Florian Putz legte in der 34. Minute nach. Jonas Arndt (54.), Marlon Panitz (56.) und ein Doppelpack von Tom Fassbender (64., 74.) sorgten für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte erneut Ramon Schulz in der 88. Minute.

Fortuna Babelsberg II – RSV Eintracht 1949 II 1:3

Felix Kausch brachte die Gäste in der 24. Minute in Führung. Ben Vetter glich für die Hausherren in der 85. Minute aus, doch Mark Knuth (89.) und Tim Schüßler per Foulelfmeter (90.+4) drehten das Spiel spät zugunsten der RSV-Reserve.

ESV Lokomotive Potsdam – BSG Stahl Brandenburg II 3:0

Sajad Heidari brachte Lok früh in Front (16.), David Mosdorf (27.) und Kolja Kaschubowski (56.) machten den unerwartet deutlichen Heimsieg perfekt.

SG Blau-Weiß Pessin – Caputher SV 1881 3:2

Jakob Höpfner brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, doch Jan Philipp Repke glich erst in der 30. Minute aus und traf dann auch in der 70. Minute zum 2:1. Kevin Oellermann erhöhte in der 85. Minute, ehe Alexander Zühlsdorff in der 87. Minute nochmal für Spannung sorgte.

Potsdamer Kickers 94 – SG Eintracht Friesack 6:2

Alexander Senger traf früh vom Punkt (5.), Robin Hink glich in der 25. Minute aus. Ronan Tretschok stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:1 (45.). Nach der Pause erhöhten Daniel Brüggemann (59.), Tom Taubert (67.), Ruot William (74.) und Jannes Assmann (86.). Dazwischen verkürzte Pascal Richter (64.) – am Ende ein seltener, aber klarer Sieg für das Schlusslicht.