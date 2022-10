Schlusslicht Ottensen gewinnt Derby gegen VSV 1. Kreisklasse: Mielke-Elf präsentiert sich offensiv stark verbessert

Zuletzt verlor der SV Ottensen beim Mitkonkurrenten Deinste, nachdem man zahlreiche Möglichkeiten ausgelassen hatte. „Vor dem Spiel haben wir alles genau besprochen. Wollen wir noch tiefer in die Sch…. oder wollen wir da raus“, sagte Ottensens Coach Björn Mielke, der sich nie zu schade ist für klare Worte. Von Beginn an trat seine Mannschaft geschlossen auf, läuferisch gut, der Einsatz stimmte, jeder kämpfte für jeden. Der Lohn dafür war das frühe 1:0 durch Vincent Lott. Nachdem die Hedendorfer, die ohne Torben Hildebrandt antraten, zwei Möglichkeiten ausgelassen hatten, setzte sich Lott gut durch und traf aus spitzem Winkel. Auch am zweiten Treffer war er beteiligt. Der 22-Jährige steckte durch für Mirco Warnecke, der freie Bahn hatte und schoss flach ins lange Eck. Direkt nach der Pause wurde es wieder spannend. Christian Mayntz verkürzte nach einer Ecke per Kopf auf 2:1. Mario Battmer war hier nicht ganz auf der Höhe. Danach zeichnete sich Aushilfstorwart und Betreuer Michel Steffens aus, als er das 2:2 verhinderte. „Ich hatte ein wenig das Gefühl, das Spiel könnte kippen. Aber wir arbeiteten weiter gut als Team“, so Mielke. Kurz vor dem Ende legte Mario Battmer für Andre Jacobs auf und der Sieg war eingetütet. „Das war eine Top-Mannschaftsleistung. So müssen wir weiterarbeiten“, freute sich Ottensens Trainer. Für sein Team geht es in Hammah beim neuen Schlusslicht weiter, die Elf von Katrin Fritz hat zunächst Pause.

Schiedsrichter: Tobias Engelhardt - Zuschauer: 52

Tore: 1:0 Vincent Lott (21.), 2:0 Mirco Warnecke (26.), 2:1 Christian Mayntz (48.), 3:1 Andre Jacobs (90.+3)