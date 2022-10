Schlusslicht Ottensen fehlt die Durchschlagskraft 1. Kreisklasse: 0:3-Heimniederlage gegen effektiven und soliden SV Agathenburg/Dollern

Die Gastgeber begannen sehr defensiv, ließen den Gegner kommen. „Wir wollten nicht gleich vorne draufgehen, warteten erstmal ab. Unser Spiel war etwas besser, als zuletzt und die Einstellung war auch da“, äußerte sich Björn Mielke. Bereits nach elf Minuten musste er den ersten Wechsel vornehmen, da Malte Haltner-Bering muskuläre Probleme hatte. Die Gäste versuchten immer wieder mit gezielten Pässen durchzukommen, blieben aber zunächst ungefährlich. Kurz vor dem 0:1 spielten sich die Hausherren stark über links durch, doch A/D-Keeper Malte Pils verhinderte das 1:0. „Im direkten Gegenzug waren wir uns in der Defensive uneinig und kassieren das Tor“, ärgerte sich Ottensens Coach. Nach der Pause plätscherte die Partie nur so dahin. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. „Wir versuchten es immer wieder mit Einzelaktionen und spielten zu wenig miteinander. So geht das Ergebnis dann auch in Ordnung“, so Björn Mielke. Zweimal kam Agathenburg/Dollern noch durch, Justin Schüler und Julio Paruzel stellten auf 0:3. Eine solide Leistung reichte den Gästen zu einem letztlich ungefährdeten Auswärtssieg. „Agathenburg/Dollern war keine Übermannschaft, schoss aber drei Tore. Wir müssen den Mund abwischen und weiter hart an uns arbeiten“, schloss Mielke ab. Er muss mit seinem Team am nächsten Spieltag nach Schwinge, Agathenburg/Dollern empfängt Ahlerstedt/Ottendorf III.

Schiedsrichter: Timo Beyer - Zuschauer:

Tore: 0:1 Justin Sladek (36.), 0:2 Justin Schüler (68.), 0:3 Julio Paruzel (89.)