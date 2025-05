Schlusslicht Oerlikon/Polizei gewinnt dramatisch gegen Unterstrass

In einem vorgezogenen Spiel der 21. Runde besiegt der Tabellenletzte Oerlikon/Polizei Nachbar Unterstrass in einem packenden Fight 4:3 und lässt sich damit alle Optionen offen.

Oerlikon/Polizeis Siegestor fällt in der 95. Minute

In einer an Dramatik kaum zu überbietenden Partie schlägt die Rote Laterne Oerlikon/Polizei Absteiger Unterstrass dank eines ultra späten Tores 4:3.

Lange Zeit deutete nichts auf diesen Ausgang hin, denn Unterstrass schien die Partie im Griff zu haben. Nach einer halben Stunde liess Routinier Sall seinen Gegenspieler ins Leere laufen und verwertete gekonnt zum 1:0. Bereits zuvor hatte das Steinkluppe-Team zwei Grosschancen liegengelassen. Als dann Hebbeker in der 38. Minute erhöhte, schienen die Gäste der Favoritenrolle gerecht zu werden; die Rechnung wurde aber ohne den Wirt gemacht: In der 45. und der 2. Minute der Nachspielzeit glichen die jungen Pedro Sousa und Sanchez das Spiel aus!