 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

Schlusslicht mit 8:2-Ausrufezeichen und eine Absage

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Der achte Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr bot eine Mischung aus Spitzenspielen und klaren Resultaten im Tabellenkeller. Während sich die Topteams weiter behaupteten, erzielte NK Croatia Bietigheim einen Kantersieg, der die Aufstiegsrunde in dieser Liga zusätzlich spannend macht.

---

Heute, 15:00 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
2
3
Abpfiff

TSV Merklingen unterlag SV Pattonville knapp mit 2:3. Selvedin Shanmugarajah (27.) und Grigorios Moissiadis (40.) brachten die Gäste früh in Führung. Kai Dominik Woischiski (54.) und Dzanan Mehicevic (64.) glichen für Merklingen aus, doch Moissiadis traf erneut in der 73. Minute. Philip Mandic erhielt in der 95. Minute die Gelb-Rote Karte.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
4
2
Abpfiff

TSV Heimsheim gewann gegen FC Marbach mit 4:2. Niklas Horn (37.) brachte Heimsheim in Führung, doch Burak Yalman (53.) und Franco Paletta (55.) drehten die Partie zunächst. Vincenzo De Marco (59.) glich erneut aus, ehe ein Eigentor von Nikolaos Tsiolakidis (82.) und Max Hermann (90.+4) den Sieg sicherten.

Heute, 15:00 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
3
0
Abpfiff

TASV Hessigheim setzte sich gegen FV Löchgau II mit 3:0 durch. Jannik Egger (54.), Danilo Riccetti (80.) und Ioan-Vasile Aparascai (87.) erzielten die Treffer für die Gastgeber.

Heute, 15:00 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
1
3
Abpfiff

TV Aldingen unterlag AKV B.G. Ludwigsburg mit 1:3. Shkemb Miftari (13.), Osman Kocaoglu (47.) und Edison Qenaj (67.) trafen für die Gäste, Kaan Cinar (90.+7) konnte nur noch Ergebniskorrektur betreiben.

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
1
1
Abpfiff

Spvgg Besigheim und TSV Schwieberdingen trennten sich 1:1. Riccardo Macorig (54.) brachte Besigheim in Führung, Steffen Schuster (75.) glich aus.

Heute, 15:00 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
2
1
Abpfiff

SV Germania Bietigheim gewann gegen SV Salamander Kornwestheim mit 2:1. Elias Abraha (10.) eröffnete die Partie, Lionel Schmidt (21.) glich aus, bevor Sami Hamza (83.) den Sieg für Germania sicherte.

Heute, 16:00 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
2
8
Abpfiff

TSV Phönix Lomersheim erlitt gegen NK Croatia Bietigheim eine 2:8-Niederlage. Für die Gäste trafen Abdul Amir Harb (8., 16., 45.+3), Adin Halilovic (21.), Marko Turkovic (42., 44., 69.), Adrian Andric (49.) und Luca Morgante (40.). Für die Hausherren trafen Luca Morgante (40.) und David Kirschbaum (74.).

Heute, 15:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
Abgesagt

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 05.10.2025, 21:00 Uhr
Timo BabicAutor