Schlusslicht mit 8:2-Ausrufezeichen und eine Absage
Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags
Der achte Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr bot eine Mischung aus Spitzenspielen und klaren Resultaten im Tabellenkeller. Während sich die Topteams weiter behaupteten, erzielte NK Croatia Bietigheim einen Kantersieg, der die Aufstiegsrunde in dieser Liga zusätzlich spannend macht.
TSV Merklingen unterlag SV Pattonville knapp mit 2:3. Selvedin Shanmugarajah (27.) und Grigorios Moissiadis (40.) brachten die Gäste früh in Führung. Kai Dominik Woischiski (54.) und Dzanan Mehicevic (64.) glichen für Merklingen aus, doch Moissiadis traf erneut in der 73. Minute. Philip Mandic erhielt in der 95. Minute die Gelb-Rote Karte.
TSV Heimsheim gewann gegen FC Marbach mit 4:2. Niklas Horn (37.) brachte Heimsheim in Führung, doch Burak Yalman (53.) und Franco Paletta (55.) drehten die Partie zunächst. Vincenzo De Marco (59.) glich erneut aus, ehe ein Eigentor von Nikolaos Tsiolakidis (82.) und Max Hermann (90.+4) den Sieg sicherten.
TASV Hessigheim setzte sich gegen FV Löchgau II mit 3:0 durch. Jannik Egger (54.), Danilo Riccetti (80.) und Ioan-Vasile Aparascai (87.) erzielten die Treffer für die Gastgeber.
TV Aldingen unterlag AKV B.G. Ludwigsburg mit 1:3. Shkemb Miftari (13.), Osman Kocaoglu (47.) und Edison Qenaj (67.) trafen für die Gäste, Kaan Cinar (90.+7) konnte nur noch Ergebniskorrektur betreiben.
Spvgg Besigheim und TSV Schwieberdingen trennten sich 1:1. Riccardo Macorig (54.) brachte Besigheim in Führung, Steffen Schuster (75.) glich aus.
SV Germania Bietigheim gewann gegen SV Salamander Kornwestheim mit 2:1. Elias Abraha (10.) eröffnete die Partie, Lionel Schmidt (21.) glich aus, bevor Sami Hamza (83.) den Sieg für Germania sicherte.
TSV Phönix Lomersheim erlitt gegen NK Croatia Bietigheim eine 2:8-Niederlage. Für die Gäste trafen Abdul Amir Harb (8., 16., 45.+3), Adin Halilovic (21.), Marko Turkovic (42., 44., 69.), Adrian Andric (49.) und Luca Morgante (40.). Für die Hausherren trafen Luca Morgante (40.) und David Kirschbaum (74.).
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________