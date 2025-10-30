Schlusslicht! Longkamps Coach hat trotzdem Spaß

Dieses Ergebnis spiegelte die aktuelle Lage des SV Longkamps wider: Am vergangenen Sonntag gab es eine deprimierende 1:7-Heimniederlage gegen die SG Kastellaun. „Wir haben es nicht geschafft, die notwendige Intensität auf den Platz zu bringen. Es war zwar ein sehr starker Gegner, jedoch haben wir die Zweikämpfe nicht so angenommen, wie wir es eigentlich sollten“, berichtet Spielertrainer Lukas Braun. Somit bleiben seine Longkamper auf dem letzten Platz der Kreisliga B 14. Mit vier Punkten und 12:50-Toren stellt sich die Lage als äußerst kritisch dar.