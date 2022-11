Schlusslicht in Regionalliga – SV Heimstetten sehnt Winterpause herbei Nach 0:3-Schlappe gegen Unterhaching: SVH denkt über Verstärkungen nach

Heimstetten – Keine Frage, der SVH hat erst mal genug von dieser Regionalligasaison, in der kaum etwas so gelaufen ist, wie man sich das in Heimstetten vorgestellt hat. Von Verletzungen gebeutelt hat der Klub in 22 Spielen stattliche 15 Niederlagen und dabei 56 Gegentore kassiert. Die Quittung dafür ist der letzte Tabellenplatz - und mittlerweile schon zehn Punkte Rückstand auf die Relegationsränge.

Und dennoch sei man vor der Partie gegen den Spitzenreiter Unterhaching eigentlich guter Dinge gewesen, sagt Schmitt. Schließlich hat seine Elf zuletzt gegen den Landkreis-Rivalen stets gut ausgesehen. Und auch diesmal startet der SVH schwungvoll und hat in der zweiten Minute die erste gute Offensivaktion, als Emre Tunc eine Hereingabe knapp verpasst. Doch eine Viertelstunde später fällt auf der Gegenseite das 0:1 – ein ebenso umstrittener wie folgenschwerer Treffer.

In einer unübersichtlichen Situation hat Patrick Hobsch die Kugel ins Tor geköpft – so bewertet das zumindest der Schiedsrichter auf Hinweis seines Assistenten. Die wütend protestierenden Heimstettner dagegen haben den Ball nicht hinter der Linie gesehen, und auch ihr Trainer meldet nach dem Schlusspfiff Zweifel an: „Beim Gegner hat erst mal keiner gejubelt“, betont Schmitt.