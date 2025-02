Schlusslicht Genc Osman II: "Werden Klassenerhalt definitiv erreichen"

Dabei war es alle andere als ein normales Spiel. Nach einigen Diskussionen rund um Schiedsrichterentscheidungen musste Genc Osman schon früh in Unterzahl überstehen. Einige Spielverzögerungen sorgten für eine exzessive Nachspielzeit. Yusuf Demir sorgte in der Folge für den ersten Treffer der Hausherren (45.+19), den Yigit Özkan prompt ausglich (45.+23).

In der Folge hielt Genc Osman auch in Unterzahl gut gegen den tabellarisch klar besser postierten Gegner mit: "Es spielte gar keine Rolle, ob Vierlinden der Favorit war. Wir haben mit zehn Mann besser gespielt, nur das Glück war nicht auf unserer Seite", sagte Tarkan Yildirim, Trainer des SV Genc Osman II.

So., 23.02.2025, 13:00 Uhr

Dabei halfen laut dem Neu-Coach besonders die Joker, das Spiel über die Bühne zu bringen. In der Schlussphase kassierte sogar Vierlinden noch eine Ampelkarte, beide Teams waren zumindest numerisch wieder ebenbürtig. Am Ende stand auch ein 1:1-Remis zu Buche, was ob des bisherigen Saisonverlaufs durchaus überraschen dürfte. Schließlich kriecht Genc Osman weiterhin tief im Tabellenkeller, mit acht Punkten Rückstand ans rettende Ufer. Vierlinden darf sich wiederum noch zarte Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

Yildirim: "Wir werden den Klassenerhalt definitiv erreichen"

Für Yildirim war das Remis beim Tabellendritten jedoch keinesfalls überraschend, vielmehr nutzte der Übungsleiter die Gelegenheit für eine Kampansage an seine kommenden Kontrahenten: "Wir werden von Spiel zu Spiel immer stärker. Ich sage es klar und deutlich: Auch die anderen Gegner werden es gegen uns schwer haben", weshalb für ihn klar ist: "Wir werden den Klassenerhalt definitiv erreichen."

Unmissverständliche Worte, an denen sich seine Schützlinge sehr bald messen lassen müssen. Nach der Pause geht es gegen Eintracht Walsum (9.März, 15.30 Uhr) weiter.

DJK Vierlinden – SV Genc Osman Duisburg II 1:1

DJK Vierlinden: Enes Özden, Elias Gruhn, Yunus Emre Turgut, Hilmi Kücüker (62. Justin Kreft), Matthias Plückelmann, Emmanuel Horvath, Marcel Bambic, Emirhan Özer, Mert Horata, Yusuf Demir (54. Can Yilmaz), Gajendran Balamurali - Trainer: Guido Contrino

SV Genc Osman Duisburg II: Jan Hendrik Preuten, Emrah Erkam Özer, Furkan Kilicoglu, Fatih Yardimci (96. Fatih Sahan), Gökhan Tuzlacik, Baran Erdogan, Esad-Numan Akkaya (53. Hidayet Dönmez) (71. Baran Erdogan), Richmond Osahenruhwen Nfubea Patrick (60. Bedirhan Tas), Yasin Kacar, Fatih Lüleci

Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Yusuf Demir (45.+19.), 1:1 Emrah Erkam Özer (45.+23)