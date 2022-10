Schlusslicht FC Wülfrath trifft auf Oberliga-Absteiger Velbert Die Wülfrather Mannschaft bündelt die Kräfte, um auf eigenem Platz endlich den ersten Punkt in dieser Saison einzufahren.

1. FC Wülfrath – SC Velbert. Sieben Spieltage sind in der Landesliga-Gruppe 3 mittlerweile absolviert. Die FCW-Fußballer haben noch nicht einen einzigen Punkt zu verzeichnen und erst drei Tore erzielt. Als Tabellenletzter empfangen die Wülfrather nun den Oberliga-Absteiger SC Velbert zum Derby (Sonntag, 15 Uhr Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg). Der Tabellenfünfte aus der Nachbarstadt ist bei dieser Begegnung sicherlich Favorit, die Gastgeber denken aber gar nicht daran, diese Partie von vornherein abzuschenken.

„Irgendwann muss bei uns ja mal der Knoten platzen. Wir treffen auf ein junges Velberter Team, das auch erst einmal zusammenwachsen muss, da nach dem Abstieg aus der Oberliga viele Spieler den SC verlassen haben und ähnlich wie bei uns ein personeller Umbruch stattgefunden hat. Warten wir es ab, wie die Begegnung am Sonntagnachmittag verläuft“, geht Trainer Dennis Wienhusen trotz der bedrohlichen Tabellensituation recht gelassen in das Lokalduell.

Personell wird sich bei den Wülfrathern nicht allzu viel ändern, wobei jedoch ein großes Fragezeichen hinter dem Einsatz von Stürmer Jannik Weber steht. „Jannik hat sich in der vergangenen Woche bei der Partie in Mintard eine schwere Prellung der Schultergelenkes zugezogen und musste früh ausgewechselt werden. Ob er gegen den SC Velbert zum Einsatz kommen kann. halte ich für wenig wahrscheinlich, habe aber noch ein bisschen Hoffnung“, erläutert Wienhusen.

Gerade gegen den SC Velbert ist eine starke Offensive gefragt, denn die Gäste haben nach Spitzenreiter FC Remscheid die wenigsten Gegentreffer in der Landesliga kassiert. „Sollte Jannik ausfallen, stehen mit Everad Mensah und Engincan Yilidiz zwei zentrale Stürmer zur Verfügung, die diese Position spielen können“, nennt der FCW-Chefcoach Alternativen. Voraussichtlich wird auch Dennis Krol, der nach seiner Verletzung in Mintard erst eingewechselt wurde, jetzt wieder in die Startformation rücken.

Trotz der Serie der Misserfolge sei die Stimmung im FCW-Kader nicht im Keller, hebt Wienhusen hervor, fügt aber hinzu, dass es im Training zwischen den Spielern hin und wieder schon rumpelt. „Das halte ich bei unserer derzeitigen Tabellensituation aber für völlig normal. Es warten halt alle Spieler auf ein Erfolgserlebnis. Insgesamt betrachtet kann ich mit der Stimmung im Kader und im Umfeld jedoch gut leben.“