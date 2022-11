Schlusslicht FC Aldekerk nutzt seine Torchancen nicht Bezirksliga, Gruppe 4: Nach dem 0:2 gegen Neukirchen-Vluyn bleiben die Aldekerker Schlusslicht.

Der FC Aldekerk bleibt am Tabellenende der Bezirksliga. Die Mannschaft von Trainer Danny Thönes verlor am Sonntag das Heimspiel gegen den FC Neukirchen-Vluyn mit 0:2 (0:2). Entscheidend war in der Partie, dass der Gast im Abschluss wesentlich effektiver war. „Der Gegner hat zwei seiner drei Torchancen genutzt. Wir haben dagegen vier gute Möglichkeiten vergeben. Das ist aber der einzige Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen kann. Ansonsten war es ein Duell auf Augenhöhe“, sagte Thönes.