Schlusslicht FC 08 Villingen II mit späten Sieg, Calcio geht leer aus

Vor 100 Zuschauern zeigte die TSG Backnang eine starke Vorstellung. Talha Özen eröffnete in der 17. Minute den Torreigen. Zehn Minuten später erhöhte Gentian Lekaj auf 2:0. Zwar verkürzte Enes Türköz direkt nach der Pause für Nöttingen (47.), doch Shaban Veselaj entschied mit einem Doppelpack in der 65. und 72. Minute die Partie.

Im Kellerduell trennten sich der FV Ravensburg und der SSV Reutlingen vor 600 Zuschauern 1:1. Daniel Breuninger brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, Nicolas Jann glich für Ravensburg noch vor der Pause aus (37.).

Einen Torreigen erlebten die 373 Zuschauer in Pforzheim. Yves Borie brachte die Gastgeber früh in Führung (9.), doch Felix Binder glich in der 19. Minute aus. Danach dominierte nur noch Pforzheim: Borie traf erneut (34.), gefolgt von Toren von Alessio Allkollari (40.), nochmals Borie (71.) und Denis Gudzevic (85.). Zuzenhausen musste nach einer Notbremse von Felix Kramper ab der 68. Minute in Unterzahl agieren.

Der TSV Essingen feierte einen klaren 3:0-Heimsieg im Derby gegen den 1. FC Normannia Gmünd. Nach torloser erster Hälfte sorgten Lukas Rösch (60.), Patrick Auracher (66.) und Manuel Abele (83.) für den Erfolg. Mit nun 40 Punkten setzt sich Essingen ins gesicherte Tabellenmittelfeld ab. ---